Thời sự

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 2 tỉ đồng vào tài khoản

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nhận được 2 tỉ đồng từ một tài khoản lạ chuyển tới, chị L.T.H.T ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để tìm người trả lại.

Ngày 22-8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an xã Cẩm Bình vừa phối hợp với người dân cùng cơ quan liên quan xác minh, trao trả lại số tiền 2 tỉ đồng chuyển nhầm tài khoản cho người dân ở xã Yên Hòa.

- Ảnh 1.

Chị L.T.H.T., chuyển trả lại số tiền cho chị Đ.T.H.V., trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, hôm 20-8, Công an xã Cẩm Bình nhận được thông tin từ chị L.T.H.T. (ngụ xã Cẩm Bình) báo về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền chuyển khoản 2 tỉ đồng từ một tài khoản chị không quen biết.

Ngay sau đó, chị T. nhận được rất nhiều cuộc gọi đến, xưng là nhân viên của một ngân hàng, đề nghị chuyển trả lại số tiền trên. Lo rằng đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nên chị T. đã gọi điện trình báo với Công an xã Cẩm Bình.

Vào cuộc xác minh vụ việc, Công an xã Cẩm Bình nhanh chóng xác định chị Đ.T.H.V. (ngụ xã Yên Hòa) là người đã chuyển khoản nhầm số tiền 2 tỉ đồng vào tài khoản chị T.

Sau khi làm rõ lý do chị V. chuyển nhầm tiền và cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan, Công an xã Cẩm Bình đã hướng dẫn chị T. chuyển trả lại tiền, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị V. rất xúc động. Chị đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị T. và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Bình.

