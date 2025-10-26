Nhồi máu cơ tim cấp mà tưởng đau ngực bình thường

Ngày 26-10, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II cho biết các bác sĩ tại đây vừa can thiệp, cứu sống thành công một bệnh nhân người Đài Loan nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi lạnh do nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ tiến hành nong và đặt stent tái thông dòng chảy cứu bệnh nhân

Trước đó, khoảng 11 giờ 30, ngày 24-10, ông C.W.K (70 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đang nghỉ ngơi tại nhà thì bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội. Nghĩ chỉ là cơn mệt thông thường, ông cố nằm nghỉ nhưng triệu chứng không giảm. Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.



BS Đặng Trịnh Cao Triệu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hồng Đức II cho biết Khi tiếp nhận, bệnh nhân có biểu hiện điển hình của nhồi máu cơ tim cấp xuyên thành vùng sau dưới. Nhận định đây là tình huống nguy kịch, ê kíp đã hội chẩn và quyết định can thiệp ngay để cứu cơ tim.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy cả ba nhánh mạch vành của bệnh nhân đều hẹp đáng kể, trong đó một nhánh bên phải bị tắc gần hoàn toàn. Các bác sĩ tiến hành nong và đặt stent tái thông dòng chảy.

Sau khoảng 45 phút, ca can thiệp thành công, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, hết khó thở. Hiện sức khỏe ông C.W.K đã ổn định, đang được theo dõi và hồi phục tốt

Theo BS Triệu, ông K. là người cao tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành. Trước đó, qua chụp CTA vào tháng 5-2025, bệnh nhân đã phát hiện hẹp mạch vành mức trung gian nhưng chưa tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ.

"Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao do cơ tim hoại tử nhanh. Trong nhồi máu cơ tim, thời gian chính là cơ tim càng xử trí sớm, khả năng hồi phục càng cao. Nếu trễ, đặc biệt sau 24 - 48 giờ, tổn thương có thể không hồi phục, ngay cả khi bệnh nhân qua được giai đoạn cấp thì chức năng tim sau này cũng sẽ suy giảm nhiều" - BS Triệu nhấn mạnh.

Các bác sĩ nhận định người cao tuổi mắc bệnh mạch vành cần được quản lý toàn diện điều chỉnh lối sống, dùng thuốc đều đặn, theo dõi định kỳ và có sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội. Sự chủ quan hoặc kém tuân thủ điều trị có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.