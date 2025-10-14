HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hơn 99% các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan 4 điều này

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên hơn 9,3 triệu người cho thấy 4 yếu tố nguy cơ hàng đầu của những cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim "gần gũi" đến giật mình.

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa được đăng tải trên tạp chí y học Journal of the American College of Cardiology đã chỉ ra 4 yếu tố nguy cơ hàng đầu của của các biến cố tim mạch chết người bao gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy tim.

Hơn 99% các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan 4 điều này - Ảnh 1.

Hơn 99% các cơn đột quỵ xảy ra ở người có ít nhất một trong 4 yếu tố nguy cơ mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra - Ảnh minh họa: CDC

Nhóm tác giả thuộc Đại học Y Yonsei (Hàn Quốc) và Đại học Northwestern (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ hơn 9,3 triệu người Hàn Quốc và Mỹ.

Hơn 600.000 biến cố tim mạch nguy hiểm đã được ghi nhận trong thời gian theo dõi 13 năm (đối với nhóm Hàn Quốc) và 19 năm (đối với nhóm người Mỹ).

Kết quả cho thấy có 4 yếu tố nguy cơ hàng đầu liên quan đến các cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tình trạng suy tim. Đó là các yếu tố: Cao huyết áp, cholesterol cao, đường huyết cao, hút thuốc lá.

Đối với nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc, từ 99,3% đến 99,7% những người mắc bệnh tim mạch vành gây nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột quỵ là có ít nhất 1 trong trong 4 yếu tố nguy cơ nói trên.

Đối với nhóm tình nguyện viên Mỹ, từ 99,4% đến 99,6% những người gặp các biến cố tim mạch nguy hiểm nói trên là có ít nhất 1 trong 4 yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ tim mạch Philip Greenland đến từ Đại học Northwestern, đồng tác giả, cho biết kết quả trên là bằng chứng thuyết phục chỉ rõ 4 yếu tố "quen mặt" trên đóng vai trò cực lớn trong các biến cố gây tử vong sớm hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, điều này cho thấy thay vì đi tìm những nguyên nhân xa xôi giải thích cho tình trạng đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy tim một cách chệch hướng, chúng ta nên tập trung vào các yếu tố cơ bản và các chiến lược mà gần như ai cũng biết để chống lại chúng: Ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất, kiểm tra sức khỏe định kỳ...

