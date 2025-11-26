Nhóm đối tượng làm giả tài liệu cơ quan, nhà nước để chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (SN 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Vì Thị Tiện. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2024, biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (SN 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cũ) đã đưa ra thông tin có thể "giúp" thi đỗ với chi phí 2.500.000 đồng/người. Theo thỏa thuận, người thi chỉ cần nộp ảnh chân dung, bản Photocopy căn cước công dân và chỉ phải thi phần thực hành; phần lý thuyết sẽ được "hỗ trợ". Để tìm người có nhu cầu, Mạnh thuê và trả công cho Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh chân dung rồi chuyển lại cho Mạnh.

Từ tháng 12-2024 đến cuối tháng 2-2025, Tiện đã thu hồ sơ và tiền của 38 người, tổng cộng 105.430.000 đồng, chuyển cho Mạnh 101.400.000 đồng và giữ lại 4.030.000 đồng. Ngoài số tiền được Mạnh trả, Tiện còn tự ý thu thêm mỗi người từ 100.000 - 160.000 đồng.

Sau khi nhận 41 bộ hồ sơ từ Vì Thị Tiện và cá nhân Mạnh cũng tự thu thập thông tin, Mạnh lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1.200.000 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền. Như vậy, còn 12 trường hợp chưa được làm giấy phép lái xe giả. Từ hoạt động phạm pháp này, Lao Văn Mạnh thu lợi bất chính 45.500.000 đồng; còn Vì Thị Tiện hưởng lợi 6.930.000 đồng.

Trước đó, ngày 27-7-2025, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lao Văn Mạnh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an làm việc với Lao Văn Mạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Thị Hoài (SN 1997, trú Tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến hết năm 2024, Lò Thị Hoài là nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit Việt Nam. Sau khi nghỉ việc và không có thu nhập ổn định, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty bằng cách lợi dụng sự quen biết, tiếp cận người thân, bạn bè trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thu thập thông tin cá nhân. Hoài đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân vẫn đang làm việc tại Công ty Home Credit Việt Nam và cần mượn thông tin cá nhân của người khác nhằm "đảm bảo chỉ tiêu doanh số". Đối tượng còn trấn an rằng sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân vào hoạt động vay mượn hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Lò Thị Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tin tưởng lời của Hoài, 5 người đã cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và điện thoại di động. Sau đó, Hoài sử dụng chính điện thoại của các bị hại để tải ứng dụng của Công ty Home Credit Việt Nam, nhập thông tin cá nhân và lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Khi công ty giải ngân vào tài khoản của các nạn nhân, Hoài lập tức chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản cá nhân và chi tiêu hết.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài tiếp tục vay mượn tiền để trả gốc và lãi cho công ty đến khi mất khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 9-2025. Đến khi công ty gửi thông báo chậm thanh toán, các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lợi dụng và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.