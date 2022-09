Sáng 6-9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Thành (25 tuổi; quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Trần Đình Thành và tang vật. Ảnh: T.L

Việc bắt giữ Thành là kết quả sau quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Trần Thị Kim Hoa (47 tuổi; ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cầm đầu.

Cụ thể, từ lời khai các đối tượng trong nhóm lừa đảo của Trần Thị Kim Hoa, Cơ quan ANĐT đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên "Chiều tím" thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội thông tin về việc nhận làm giấy tờ giả. Người có nhu cầu liên hệ với chủ tài khoản nêu trên để làm các loại giấy tờ giả sẽ nhận thông tin và thỏa thuận giá cả. Sau đó, đối tượng yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền và hẹn ngày cung cấp giấy tờ giả. Đến thời điểm hẹn, đối tượng "giao hàng" qua đường bưu điện và yêu cầu trả nốt số tiền còn lại như thỏa thuận trước đó.

Đối tượng chủ mưu Trần Thị Kim Hoa và số sổ đỏ giả bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Lê Giang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT xác định chủ tài khoản nêu trên là Trần Đình Thành, đang sống tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm bắt đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của Thành hơn 1.300 tài liệu giả các loại, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy phép lái xe, căn cước công dân, tem chống giả, văn bằng, chứng chỉ và nhiều công cụ, máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả như máy in, máy ép plastic, con dấu, máy in nổi…

Bước đầu, Trần Đình Thành khai nhận, từ năm 2019 cho đến ngày bị bắt, Thành đã làm nhiều loại giấy tờ khi có yêu cầu trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, từ năm 2020, Thành đã làm giả cho Lê Thị Kim Nhung (38 tuổi) 16 sổ đỏ và Đặng Ngọc Trường (40 tuổi; cùng ngụ xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) 2 sổ đỏ, với số tiền 7 triệu đồng/sổ. Nhung và Trường là vợ chồng, cũng là đồng phạm trong đường dây lừa đảo của Trần Thị Kim Hoa.

Cơ quan công an làm việc với 2 đối tượng liên quan đến đường dây làm sổ đỏ giả để lừa đảo do Trần Thị Kim Hoa cầm đầu. Ảnh: Lê Giang

Liên quan đến vụ án trên, tháng 5-2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm Trần Thị Kim Hoa, vợ chồng Lê Thị Kim Nhung - Đặng Ngọc Trường về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn khởi tố Lương Văn Phong (52 tuổi; ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan ANĐT, từ năm 2019 - 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng đồng bọn đã làm giả 17 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các bị hại. Hoa khai nhận do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên đã câu kết với các đối tượng thực hiện hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hoa chiếm đoạt 496 triệu đồng, Lê Thị Kim Nhung chiếm đoạt 172 triệu đồng, Đặng Ngọc Trường chiếm đoạt 129 triệu đồng và Lương Văn Phong chiếm đoạt 35 triệu đồng.

Hiện vụ án trên vẫn đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.