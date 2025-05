Nhóm đối tượng mang theo hung khí đến đập phá quán ăn của một phụ nữ ở Bình Dương

Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an mời nhóm gây rối lên làm việc

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với gia đình bà D. (ở phường Hiệp Thành,TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nên khoảng 0 giờ 40 phút ngày 29-4, đối tượng Đoàn Quang Lý (SN 1993) đã rủ Lê Ngọc Nguyên (SN 2000, cùng trú tại phường Hiệp Thành); Hà Hồng Hậu (SN 2000, ở TP HCM); Hoàng Văn Đức (SN 2004, tỉnh Bình Phước); Hoàng Minh Bảo (SN 2006, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thanh Tùng (SN 2002) và Trần Ngọc Thanh Phong (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Bình Dương), mang theo hung khí (dao, rựa) đi đến quán ăn của bà D. tại đường Nguyễn Đức Thuận ở phường Hiệp Thành để đập phá làm hư hỏng một số tài sản.

Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Công an phường Hiệp Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh các đối tượng. Được sự vận động của cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia gây rối đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ 5 đối tượng: Lý, Nguyên, Đức, Bảo, Tùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Riêng hai đối tượng Hậu và Phong do có bệnh nền, sức khỏe không đảm bảo nên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra.