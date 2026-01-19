HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm đối tượng tra tấn dã man nữ nhân viên quán karaoke

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cho rằng nữ nhân viên quán karaoke không nghe lời, nhóm đối tượng đánh đập, dùng xích sắt xích chân treo lên cửa sổ.

Ngày 19-1, tin từ VKSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1995, ngụ xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Trường Vũ (SN 2005, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Y Bi Mlô (SN 1993, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Nhóm đối tượng tra tấn nữ nhân viên quán karaoke như thời trung cổ - Ảnh 1.

Ba bị can tra tấn nữ nhân viên quán karaoke

Theo cáo trạng, tháng 6-2025, chị N.T.D. (SN 2000, ngụ xã Ea Drăng) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn, dưới sự quản lý của Hải. Ngoài việc rót bia, bấm bài hát cho khách, chị D. cùng các nhân viên khác bị Hải ép phải cho khách ôm, sờ soạng. Bên cạnh đó, nhân viên không được tự ý đi ra ngoài, nếu đi đâu phải có sự đồng ý của Hải, vi phạm sẽ bị xử lý bằng vũ lực.

Tối 15-10-2025, chị D. đi chơi với người yêu nên nhóm của Hải đi tìm. Khi gặp chị D., Vũ và Hải dùng bình xịt hơi cay đe dọa, đánh, bắt đưa lên taxi chở về nhà trọ. Tại đây, Hải và các đối tượng trong nhóm tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng xích sắt trói chân chị D. treo lên cửa sổ.

Đến ngày 17-10-2025, sau khi được thả về, chị D. đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Hải, Phạm Trường Vũ về tội bắt, giữ người trái pháp luật; Y Bi MLô về tội giữ người trái pháp luật.

Bé gái bị gia đình nội tra tấn: Đây là hành vi nghiêm trọng

Bé gái bị gia đình nội tra tấn: Đây là hành vi nghiêm trọng

(NLĐO) - Bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên vì bị nghi trộm tiền mà bị gia đình nội tra tấn, tra khảo.

Nhóm đối tượng tra tấn nữ nhân viên quán karaoke vì "không nghe lời"

(NLĐO) - Mỗi lần nữ nhân viên quán karaoke phản ứng vì bắt phải chiều khách, các đối tượng liền đưa về nhà trọ đánh đập, hành hạ.

Tú bà tra tấn nữ nhân viên vị thành niên đến chết rồi mang thi thể đi 500 km phi tang

(NLĐO)- Sau khi tra tấn nữ nhân viên đến chết, tú bà Nguyễn Thị Thủy đã chở thi thể nạn nhân đi gần 500 km từ Hải Dương đến Hà Giang phi tang xuống hố.

