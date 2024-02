Nhóm học sinh Đà Nẵng tới Mỹ thi chế tạo và vận hành robot

26 đội gồm hơn 270 thí sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tranh tài tại giải đấu robot FIRST Tech Challenge 2023-2024, chủ đề "Thế hệ trẻ kiến tạo tương lai" do FPT Edu tổ chức hôm 24-2 để giành suất dự chung kết toàn cầu tại Mỹ.

Nhóm học sinh Đà Nẵng FPT3DN.Robotown xuất sắc giành suất dự giải robot toàn cầu FIRST Champion tại Mỹ vào tháng 4-2024

Đây là một trong các cuộc thi robot quốc tế lâu đời dành cho cộng đồng học sinh trung học trên toàn thế giới. Trong lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giải thi đấu robot theo thể thức và tiêu chuẩn của FIRST® cùng các hoạt động đồng hành đã thu hút được hơn 2.000 học sinh trên toàn quốc tham gia.

Chủ đề của vòng chung kết FTC Vietnam 2023-2024 là "Thế hệ trẻ kiến tạo tương lai". Các đội thi được yêu cầu sử dụng một số trang thiết bị cơ bản giống nhau theo tiêu chuẩn quốc tế từ ban tổ chức như bộ thiết bị KIT cơ bản gồm mạch điều khiển, động cơ, cảm biến. Các đội thi được tự do vận dụng kiến thức, kỹ năng lập trình, kết cấu cơ khí… để thiết kế sản phẩm robot giải quyết đề bài từ ban tổ chức.

Trên khu vực thi đấu được quy định, ban tổ chức vòng chung kết FTC Vietnam 2023 - 2024 bố trí nhiều chướng ngại vật cùng các thử thách khả năng vận hành của robot. Trong đó, các robot được yêu cầu có 30 giây tự hành. Đây được đánh giá là thử thách lớn với các đội thi và robot.

FIRST Tech Challenge 2023-2024, chủ đề "Thế hệ trẻ kiến tạo tương lai" thu hút 26 đội tham gia

Các đội thi cần chế tạo và vận hành robot có khả năng vẽ tranh, làm các công việc sáng tạo cùng con người, thậm chí, robot còn phải biết "chơi" máy bay giấy do các đội thi tự tạo ra. Vượt qua chướng ngại vật hoặc hoàn thành thử thách, robot được nhận điểm số tương ứng. Trong mỗi lượt đấu, 2-3 đội sẽ được ghép một cách ngẫu nhiên thành một liên minh. Liên minh giành chiến thắng sẽ được lọt vào lượt đấu tiếp theo.

Kết quả chung cuộc, đội chơi FPT3DN.Robotown đến từ trường THPT FPT Đà Nẵng đã là đội xuất sắc nhất vòng chung kết FTC Vietnam 2023 – 2024. Với kết quả này, nhóm học sinh Đà Nẵng sẽ đại diện học sinh Việt Nam tham gia vòng chung kết toàn cầu 'FIRST® Champion' diễn ra tại Mỹ vào tháng 4-2024.

Giải thưởng dành cho đội FPT3DN.Robotown là bộ kit robot theo tiêu chuẩn FIRST® để sử dụng tại vòng chung kết toàn cầu, cùng chi phí đi lại, ăn ở để tham gia giải đấu, với tổng trị giá lên đến 300 triệu đồng.

Trước đó, Trường ĐH FPT đã ký kết thoả thuận hợp tác với FIRST® (Mỹ) tổ chức giải thi đấu robot theo thể thức và tiêu chuẩn của FIRST® tại Việt Nam. Ngoài giải đấu chính thức là FTC Vietnam 2023-2024, để hỗ trợ cho học sinh phổ thông toàn quốc làm quen với thể thức thi đấu và trải nghiệm kiến thức, công nghệ robot mới nhất, Trường ĐH FPT tổ chức chương trình Open Robotics Challenge (VORC) theo hình thức online và offline tại campus Đà Nẵng, Cần Thơ.