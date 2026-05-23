Thời sự

Nhóm học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, 2 xe lao xuống vực sâu 50 mét

Cao Nguyên

(NLĐO) - Năm em học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, do không quen đường nên 2 xe lao xuống vực sâu 50 m khiến 2 em bị thương nặng.

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kịp thời cứu nạn thành công 2 học sinh bị rơi xuống vực sâu tại khu vực Đèo Buôn Krông.

Học sinh gặp nạn Khi đi phượt , hai em bị thương nặng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hai em học sinh rơi xuống vực sâu 50 m

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh đi xe đạp từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl để “đi phượt”, mỗi em điều khiển một xe đạp.

Khi đến khu vực đèo Buôn Krông vào khoảng 8 giờ, hai học sinh đi đầu là D.S.D.K. (SN 2011) và N.T.H. (SN 2011) do không thông thạo địa hình đèo dốc, không kiểm soát được tốc độ nên lao xuống vực sâu khoảng 50 m.

Học sinh gặp nạn Khi đi phượt , hai em bị thương nặng tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 em học sinh

Vụ tai nạn khiến em D.S.D.K. bị đa chấn thương, còn em N.T.H. bị gãy tay và trầy xước ở hai đầu gối.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Do địa hình vực sâu, dốc và hiểm trở, công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn đã phối hợp với Công an xã Dur Kmăl và lực lượng y tế địa phương sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương, đồng thời tiếp cận từ chân vực để sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần các nạn nhân.

Cả hai học sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Xe khách 29 chỗ lao xuống vực, 1 người tử vong

(NLĐO) - Lưu thông trên đường, xe khách bất ngờ lao xuống vực khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Xe khách bị tông lao xuống vực sâu 40 m, 1 người chết, 10 người bị thương

(NLĐO) - Xe khách đang lưu thông thì bị xe tải tông từ phía sau rồi rơi xuống vực sâu 40 mét khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương.

