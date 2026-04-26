Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong - Ảnh 1.

Xe khách hư hỏng nặng khi lao xuống vực sâu. Ảnh: CACC

Vào thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô khách BKS 29B-170.xx chở 25 người. Khi đến khu vực trên, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khoảng 2,5 m, lái xe không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái, phương tiện đã lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100 m.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Sơn La, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do tuyến đường dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, lái xe không quen đường dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, nhiều người thương vong - Ảnh 3.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Xe bồn lao xuống vực sâu 100 m dập nát, tài xế văng ra tử vong

(NLĐO) - Chạy trên đường đèo núi, chiếc xe bồn bất ngờ rơi xuống vực sâu khiến tài xế văng ra, tử vong tại chỗ.

Xe tải lao xuống vực sâu 200 m, 3 người thương vong

(NLĐO) - Xe tải bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 200 m bên Quốc lộ 27 khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Xe tải lao xuống vực sâu 100 m, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

(NLĐO) - Đang lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100 m, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin.

Xe ô tô hiện trường vụ tai nạn người tử vong bệnh viện đa khoa người bị thương đi cấp cứu nạn nhân đi cấp cứu tỉnh Phú Thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo