Văn hóa - Văn nghệ

Nhóm Lạc Việt phát hành Album "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Thanh Hiệp

(NLĐO) – Đây được xem là những giai điệu tự hào mà nhóm Lạc Việt dành tặng khán giả để cùng hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước.


Nhóm Lạc Việt phát hành Album Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi - Ảnh 1.

Nhóm Lạc Việt phát hành Album Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi

Hướng đến kỷ niệm trọng đại 80 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), nhóm hát Lạc Việt vừa chính thức giới thiệu đến công chúng yêu nhạc Album "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gồm 8 ca khúc tràn đầy tình yêu quê hương đất nước.

Thạc sĩ - ca sĩ Trung Kiệt – trưởng nhóm chia sẻ: "Đây là một dự án nghệ thuật tâm huyết, được thực hiện như lời tri ân gửi đến Tổ quốc và cũng là món quà tinh thần dành cho khán giả cả nước trong dịp lễ lớn. Album quy tụ những tác phẩm âm nhạc kinh điển và đậm tinh thần dân tộc mà chúng tôi khi thực hiện đã rất xúc động vì chính bản thân mình vẫn còn thấy da diết, đầy tự hào về tinh thần của những bài hát đã sống cùng năm tháng".

Album gồm có các ca khúc: "Đất Nước" (Phạm Minh Tuấn – Tạ Hữu Yên), Mashup "Giai điệu Tổ quốc & Đất nước bên bờ sóng" (Trần Tiến – Thái Văn Hóa), "Giai điệu tự hào" (Phạm Hồng Biển), "Non sông ngàn năm gấm vóc" (Mai Kiên), "Tự hào Việt Nam tôi" (Lê Quốc Dũng), "Việt Nam đất nước tuyệt vời" (Trường Huy), "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (Mai Trâm), "Khát vọng hùng cường" (Hồ Trọng Tuấn).

Từng giai điệu như hòa quyện, dựng nên bức tranh âm nhạc vừa thiêng liêng vừa tươi mới về Tổ quốc Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhóm Lạc Việt phát hành Album Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi - Ảnh 2.

Nhóm Lạc Việt luôn được công chúng yêu mến vì tài năng và nhiệt huyết với nghề

Đảm nhận vai trò hòa âm phối khí là Trần Bình và Trần Vũ – những nhạc sĩ trẻ đầy sáng tạo, mang lại hơi thở hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần hùng tráng của các ca khúc.

Thu âm, mix tại Duy Thanh Studio, phần hình ảnh được thực hiện chuyên nghiệp với sự tham gia của Photographer Phan Thanh, Makeup & Hair Ly Nguyễn và thiết kế bìa bởi Lê Phạm Hoàng Phúc. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chính những người thể hiện đều đã gắn bó với rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn của cả nước.

Nhóm hát Lạc Việt gồm bốn gương mặt trẻ: Trung Kiệt (tenor, nhóm trưởng), Nguyễn Trực (baritone), Hoàng Nam (bass) và Thế Hưng (tenor). Được đào tạo bài bản tại Khoa Thanh nhạc – Nhạc viện TP HCM, mỗi thành viên sở hữu một chất giọng riêng biệt nhưng đã tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc và tình yêu dành cho những giá trị nghệ thuật Việt Nam.

"Với chúng tôi, nhóm hát không chỉ là nơi để biểu diễn, mà còn là không gian để được làm nghề một cách nghiêm túc, thực hành và học hỏi từ chính những gì đã được đào tạo. Quan trọng hơn đó là nỗ lực làm thật tốt những sản phẩm âm nhạc để lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng âm nhạc đến với cộng đồng" – ca sĩ Nguyễn Trực chia sẻ.

Sự ra mắt của Album "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Lạc Việt đã góp phần làm phong phú thêm dòng chảy âm nhạc cách mạng trữ tình, mà còn khẳng định nỗ lực của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc kế thừa và làm mới di sản âm nhạc dân tộc. Đây là một lời ca, một khát vọng, một niềm tự hào chung để mỗi khi vang lên, khán giả lại được tiếp thêm niềm tin và tình yêu Tổ quốc trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước.

Nguyễn Trực, Thế Hưng – 2 ca sĩ nhóm Lạc Việt tốt nghiệp thanh nhạc loại xuất sắc

Nguyễn Trực, Thế Hưng – 2 ca sĩ nhóm Lạc Việt tốt nghiệp thanh nhạc loại xuất sắc

(NLĐO) - Lạc Việt hiện là nhóm nhạc hiếm hoi tại TP HCM tạo được những dấu ấn riêng không hòa lẫn

Nhóm hát Lạc Việt thu hút 1,2 triệu lượt xem trên TikTok

(NLĐO) - Clip mashup "Bác đang cùng chúng cháu hành quân – Đêm Trường Sơn nhớ Bác" đã thu hút gần 1,2 triệu lượt xem trên TikTok

