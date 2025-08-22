Ngày 22-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử Vũ Hà Tuấn Lộc (SN 2000, quê Đồng Nai) về tội "Giết người".



Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 15-7-2024, Lộc đang lái taxi công nghệ thì nhận chuyến chở anh Ngân từ phường 10, quận Gò Vấp đến phường Hiệp Thành, quận 12 (cũ). Khi đến điểm được định vị, anh Ngân nói chưa đúng địa chỉ và yêu cầu Lộc tiếp tục lái xe. Sau đó, anh Ngân lấy điện thoại gọi cho một người để nhận đồ nhưng không thấy ai ra, Lộc yêu cầu anh Ngân gọi người thân đến thanh toán tiền xe. Anh Ngân tiếp tục gọi nhưng không ai đến, cũng không trả tiền.

Bị cáo tại toà

Đến khoảng 1 giờ 20 phút ngày 16-7-2024, Lộc chở anh Ngân tới trước trụ sở Công an phường Hiệp Thành, quận 12. Tại đây, 2 người cãi nhau. Anh Ngân nói không có tiền trả xe và tiếp tục mượn điện thoại của Lộc gọi bạn mang tiền đến nhưng vẫn không ai đến. Trong lúc giận dữ, Lộc dùng chân đá vào mặt anh Ngân, khiến nạn nhân ngã ngửa ra sau. Ông Tư (bảo vệ dân phố) có mặt can ngăn. Sau đó, anh Ngân tiếp tục bỏ đồ vào hộp rồi bất ngờ ngã khụy xuống, co giật, bất tỉnh.

Thấy vậy, Lộc điều khiển xe taxi chở anh Ngân cùng ông Tư đến Bệnh viện quận 12. Lúc này, bác sĩ thông báo anh Ngân đã tử vong trước khi nhập viện. Lộc đến Công an phường Hiệp Thành để khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định tử thi của Công an TP HCM, anh Ngân chết do chấn thương sọ não.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Lộc thừa nhận hành vi nhưng sau đó phủ nhận việc dùng chân đá vào mặt anh Ngân dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các nhân chứng (là một cảnh sát khu vực và một bảo vệ dân phố), dữ liệu camera, kết quả giám định pháp y và các chứng cứ khác, cơ quan tố tụng xác định Lộc có hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội "Giết người". Trước đó, gia đình bị cáo đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 85 triệu đồng. Hiện gia đình nạn nhân yêu cầu tiếp tục bồi thường thêm 15 triệu đồng.