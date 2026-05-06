Nhóm người "bảo kê" máy gặt lúa gây bức xúc ở Gia Lai

Ngày 6-5, lãnh đạo UBND xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Công an xã khẩn trương xác minh, xử lý nhóm đối tượng có hành vi "bảo kê" hoạt động máy gặt lúa trên địa bàn.

Theo chính quyền địa phương, xã Chư A Thai đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa, nhu cầu thuê máy gặt tăng cao.

Lợi dụng thời điểm này, một số đối tượng đứng ra ép buộc người dân và chủ máy phải nộp "phí bảo kê" hoặc sử dụng dịch vụ theo sắp đặt.

Các đối tượng bị phản ánh đã dùng nhiều thủ đoạn như đe dọa, cản trở không cho máy gặt vào ruộng, áp đặt giá dịch vụ, thậm chí "đánh dấu" ruộng để ngăn máy khác vào thu hoạch nếu chưa đóng tiền.

Công an xã đã mời làm việc, răn đe các đối tượng liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định các hành vi này có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân.