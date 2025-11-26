Ngày 24-11, Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.P. (SN 1988, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cán bộ công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu trường hợp vi phạm gỡ bỏ thông tin sai sự thật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 18-11, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Tiktok đăng tải video chứa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, trên video có ghi dòng chữ "Vấn nạn bảo kê tại chợ Mạo Khê làm hoang mang các tiểu thương tại Quảng Ninh''.

Ngay sau đó, Công an phường Mạo Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định chủ tài khoản Tiktok là ah N.V.P.

Làm việc với cơ quan công an, anh N.V.P. thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết, do thiếu hiểu biết và rảnh rỗi nên đã đăng tải video thông tin không đúng sự thật.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an phường Mạo Khê đã ra quyết định xử phạt N.V.P số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân. Trường hợp trên cũng đã tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.