Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghi giết tài xế taxi cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 23 giờ ngày 26-10, tại khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, người dân phát hiện một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một tài xế taxi địa phương, tử vong với nhiều dấu hiệu bị tấn công.

Một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai truy bắt nghi phạm.

Chỉ sau thời gian ngắn, công an đã bắt giữ 3 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến vụ án. Một nghi phạm nam giới khác hiện đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm nghi phạm người Trung Quốc đều nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, sau đó thực hiện hành vi giết người cướp tài sản .

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực biên giới và địa bàn giáp ranh.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.