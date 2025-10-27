HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghi giết tài xế taxi cướp tài sản

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, nghi ra tay sát hại tài xế taxi để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 23 giờ ngày 26-10, tại khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, người dân phát hiện một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một tài xế taxi địa phương, tử vong với nhiều dấu hiệu bị tấn công.

- Ảnh 1.

Một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai truy bắt nghi phạm.

Chỉ sau thời gian ngắn, công an đã bắt giữ 3 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến vụ án. Một nghi phạm nam giới khác hiện đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm nghi phạm người Trung Quốc đều nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, sau đó thực hiện hành vi giết người cướp tài sản .

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực biên giới và địa bàn giáp ranh.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

(NLĐO) - Từ dấu vết tại hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân giữa rẫy.

Sát hại tài xế taxi cướp tài sản, 3 người Trung Quốc lĩnh 43 năm tù

(NLĐO) - 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vừa bị tòa tuyên án tổng cộng 43 năm tù vì tội "Giết người", "Cướp tài sản"

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Người đàn ông Trung Quốc đã gây ra 4 vụ cạy két sắt tại Quảng Trị, lấy đi gần 2 tỉ đồng. Công an đang truy bắt đồng phạm của nghi phạm này.

