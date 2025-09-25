Ngân hàng Bản Việt có quyền tổng giám đốc mới

Ông Lý Hoài Văn sẽ thay ông Ngô Quang Trung để tiếp tục củng cố và phát triển BVBank theo định hướng chiến lược trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Tài, Chủ tịch HĐQT BVBank, trao quyết định bổ nhiệm ông Lý Hoài Văn

Trong khi đó, ông Ngô Quang Trung vẫn tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT, đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT BVBank trong thời gian tới.

Ông Lý Hoài Văn là cử nhân Đại học Kinh tế TP HCM và tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Ông từng đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc tại các ngân hàng có quy mô và thương hiệu lớn trên thị trường. Từ tháng 3-2025, ông Văn tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy ban Chiến lược.

Ông Lý Hoài Văn cho biết BVBank là một ngân hàng có nền tảng tốt đã được tạo dựng trong thời gian qua và sẽ có những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong thời gian tới, cùng với niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của cả bộ máy ngân hàng.

Cùng ngày, BVBank công bố các chỉ số kinh doanh 9 tháng đầu năm có sự khả quan như: tổng tài sản đạt 122.000 tỉ đồng hoàn thành 100% kế hoạch năm; cho vay tăng 13% so với đầu năm; thu nhập ngoài lãi tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng hiện tại BVBank đạt 2,7 triệu khách hàng, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.



