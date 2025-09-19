Nhóm TDB ra mắt sáng tác mới

"Triệu mầm xanh" khơi gợi tình yêu quê hương, biển đảo; lan tỏa thông điệp về bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Nhóm TDB gồm 5 thành viên: Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Huy Trương, Văn Hậu và La Trần Đức Thiện - những gương mặt gắn bó với CLB Sân khấu Lạc Long Quân hơn 4 năm qua. Ngoài việc biểu diễn thường xuyên tại chương trình "Sân khấu học đường", TDB còn gắn bó với các chương trình văn hóa - nghệ thuật của Báo Người Lao Động, như cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", Giải Mai Vàng…
Ca khúc "Triệu mầm xanh" còn có sự tham gia của ca sĩ Yến Phương, Thu Thảo (nhóm "Trái tim trắng"), tạo nên màu sắc trẻ trung, giàu sức sống.
