Concert "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được dàn dựng công phu

Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang trọng với các hoạt động tổng kết, khen thưởng, đêm bế mạc triển lãm sẽ diễn ra concert đặc biệt với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chương trình hội tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Trọng Hiếu… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, ban nhạc Bức Tường…

Ca sĩ Tùng Dương góp mặt trong “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Chương trình gồm 3 chương chính với khoảng 20 tiết mục nghệ thuật công phu. Trong đó, nhiều tiết mục đầy sôi động, ấn tượng cả về phần nghe và nhìn, vừa mãn nhãn vừa sâu lắng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Chương 1 là chủ đề "Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm", gợi nhớ cội nguồn dựng nước. Chương 2 với chủ đề "Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp", tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương 3 là chủ đề "Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai", khẳng định tinh thần Việt Nam luôn hướng về phía trước, xây dựng một đất nước hùng cường, hạnh phúc.