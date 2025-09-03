Chiều 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa lập biên bản xử lý vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm trên quốc lộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 56 giây về việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị có hành vi lạng lách, đánh võng, dùng tay, gậy và mũ bảo hiểm đánh nhau, gây bức xúc dư luận.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip ghi lại hành động nguy hiểm trên quốc lộ. Ảnh: Trần Tuấn

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoàng khẩn trương xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến làm việc. Trong quá trình làm việc, 6 thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như: điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; xe không có gương chiếu hậu; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm3; phạt chủ phương tiện lỗi giao xe... Dự kiến tổng số tiền phạt hơn 23 triệu đồng.

Ngoài việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị còn gửi thông báo về nhà trường đối với các trường hợp là học sinh vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp tục xác minh, lập hồ sơ có hay không hành vi "gây rối trật tự công cộng" và đưa ra họp kiểm điểm trước khu dân cư đối với những thanh thiếu niên này.