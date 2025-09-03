HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan công an đã lập biên bản một loạt hành vi vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm.

Chiều 3-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa lập biên bản xử lý vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm trên quốc lộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 56 giây về việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị có hành vi lạng lách, đánh võng, dùng tay, gậy và mũ bảo hiểm đánh nhau, gây bức xúc dư luận.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip ghi lại hành động nguy hiểm trên quốc lộ. Ảnh: Trần Tuấn

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoàng khẩn trương xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến làm việc. Trong quá trình làm việc, 6 thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như: điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; xe không có gương chiếu hậu; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm3; phạt chủ phương tiện lỗi giao xe... Dự kiến tổng số tiền phạt hơn 23 triệu đồng.

Ngoài việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị còn gửi thông báo về nhà trường đối với các trường hợp là học sinh vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục. 

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp tục xác minh, lập hồ sơ có hay không hành vi "gây rối trật tự công cộng" và đưa ra họp kiểm điểm trước khu dân cư đối với những thanh thiếu niên này.

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đánh và ép bạn ký giấy vay nợ

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đánh và ép bạn ký giấy vay nợ

(NLĐO)-Vay bạn 500.000 đồng, đã trả nhiều lần nhưng chưa hết, H. bị nhóm bạn đánh và ép ký giấy vay nợ 3 triệu đồng

Hành vi khó có thể chấp nhận của nhóm thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nhóm thanh thiếu niên tại Đà Nẵng truy đuổi, hỗn chiến trong đêm, khiến một nam thanh niên tử vong.

Nhóm thanh, thiếu niên dùng dùi cui điện giả danh 141 đi kiểm tra người vi phạm giao thông

(NLĐO)- Nhóm thanh, thiếu niên giả danh lực lượng 141 dùng mua gậy cao su, dùi cui điện để dừng xe, kiểm tra người vi phạm lúc rạng sáng

