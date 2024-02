Ngày 31-1, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc rạng sáng 24-1, trong quá trình điều khiển xe máy đi trên đường quốc lộ 46 A, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, khống chế, chiếm đoạt số tiền 250.000 đồng.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Hưng Nguyên xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, sử dụng hung khí, manh động, nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả người dân và cơ quan chức năng khi bị vây bắt. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì quá trình phạm tội các đối tượng sử dụng xe máy không có biển số, trùm kín mặt, di chuyển với tốc độ cao…

Sau một thời gian điều tra, ngày 29-1, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt 8 đối tượng liên quan gồm: N.T.T.T. (SN 2009), L.V.B. (SN 2008), N.B.N. (SN 2008), Đ.D.M. (SN 2007), N.B.L. (SN 2007), cùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh); Lê Quang Quyền Linh (SN 2005, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh), P.L.H.P. (SN 2007, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) và Đ.T.T. (SN 2007, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn) về các hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và TP Vinh với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng. Cơ quan công an cũng xác định, Lê Quang Quyền Linh và Đ.D.M. là 2 đối tượng cầm đầu.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra, mở rộng.