Nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách gây náo loạn trong đêm giao thừa

Ngày 18-2, Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi nẹt pô, lạng lách gây mất an ninh trật tự trong đêm giao thừa.

Hầu hết các phương tiện do nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai điều khiển đều đã qua độ chế, thay đổi kết cấu, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

Trước đó, khuya 16-2, lực lượng Công an xã Mang Yang phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn Mang Yang thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và khiến người dân bất an trong thời điểm đón năm mới.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện, đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tạm giữ 7 xe máy; phần lớn đã bị thay đổi kết cấu, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.