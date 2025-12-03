Xử lý nhóm thanh thiếu niên livestream lạng lách, nẹt pô

Ngày 3-12, Công an xã Hra, tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị livestream lên mạng xã hội khi chạy xe tốc độ cao.



Trong thời gian qua, Công an xã Hra nắm tình hình và phát hiện vào các buổi tối cuối tuần, một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn xã Hra và các xã lân cận thường hẹn nhau tập trung về khu vực vắng người có biểu hiện ảnh hưởng an ninh trật tự. Cụ thể sau khi tụ tập lại, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách và quay clip, livestream đưa lên mạng xã hội.

Công an kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách và còn livestream đưa lên mạng xã hội.

Vào ngày 30-11, Công an xã Hra đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một nhóm khoảng 28 thanh thiếu niên cả nam và nữ, tuổi từ 16 đến 17, đang tụ tập tại khu vực đập Jơ Long (xã Hra) đang có hành vi chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách.

Tại thời điểm kiểm tra, một số thanh thiếu niên đang mở ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, đặt điện thoại trên đầu xe nhằm ghi hình và phát trực tiếp quá trình chạy xe tốc độ cao.

Công an xã Hra xác định đây là hành vi nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và tạo ra hình ảnh xấu, kích động các thanh thiếu niên khác bắt chước theo.



Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra hành chính và lập danh sách toàn bộ nhóm đối tượng liên quan để xử lý. Trong số những thanh thiếu niên trên, có nhiều người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo quy định.