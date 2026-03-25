Pháp luật

Nhóm thiếu niên “bốc đầu” xe máy, quay clip đăng mạng

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nhóm thiếu niên ở Tây Ninh bị mời làm việc sau khi “bốc đầu” xe máy, quay clip đăng mạng khoe thành tích

Ngày 25-3, Tổ số 3, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an xã Bến Cầu mời nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh trên đường đến làm việc, xử lý theo quy định.

Một thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh. Ảnh cắt từ video clip

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy trên đường. Đáng chú ý, một đối tượng có hành vi "bốc đầu" xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho người đi đường và chính bản thân.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn quay clip, đăng tải lên mạng xã hội nhằm "khoe thành tích", gây bức xúc trong dư luận.

Xử lý nhóm thiếu niên “bốc đầu” xe máy, quay clip đăng mạng ở Tây Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh danh tính, mời nhóm thiếu niên (từ 14 đến 16 tuổi) cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc. 

Tại đây, các em thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết thực hiện để thể hiện bản thân.

Nhóm thanh niên tại cơ quan Công an.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức giáo dục, yêu cầu các em và gia đình ký cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh là vi phạm nghiêm trọng, có thể bị tịch thu phương tiện.

Tin liên quan

CLIP: CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, cứu người phụ nữ nghi bị tai biến

(NLĐO) - Giữa dòng xe đông trên Quốc lộ 22B, CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, kịp thời đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện.

Công an Tây Ninh bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook "Trần Đạt", "Ngạn Tổ"

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam một đối tượng dùng tài khoản ảo lừa hơn 400 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Công an ở Tây Ninh xử lý tài khoản Facebook "Ngọc Duyên" phát tán tin giả

(NLĐO) - Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi nhấn nút chia sẻ

tỉnh Tây Ninh lực lượng chức năng thanh thiếu niên công an tỉnh phòng cảnh sát xe mô tô mạng xã hội
