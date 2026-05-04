Pháp luật

Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại

Tr.Đức

(NLĐO) - Các đối tượng đã lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Tâm (SN 1995), Nguyễn Long Nhật (SN 2005) và Thới Minh Nhật (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

 Từ ngày 3-4 đến ngày 20-4, các đối tượng đã tạo đường link giả mạo website nhà phát hành game "giaidau.lmhtvngriotgames.com", dụ người chơi truy cập và cung cấp thông tin tài khoản, số điện thoại, gmail. Sau đó, các đối tượng sử dụng "sim rác" gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng Riot Games, đưa ra thông tin gian dối rằng trò chơi đổi nhà phát hành và yêu cầu bị hại "nạp tiền cập nhật tài khoản".

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, hứa hoàn trả sau khi xác minh nhưng thực tế chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền 51 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại khác trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 500 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm nhiều điện thoại, máy tính và sim rác phục vụ hành vi phạm tội.

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng trên 1 sàn điện tử do 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài điều hành

Công an TPHCM bắt kẻ đứng sau một sàn tiền điện tử

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt giữ "trùm" đứng sau điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử thu hút rất nhiều người tham gia

Chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng bằng chiêu lừa cho vay tiền qua ví điện tử

(NLĐO) - Các đối tượng đã yêu cầu người cần vay tiền cung cấp thông tin cá nhân để lập tài khoản ví điện tử rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều người trong cả nước.

