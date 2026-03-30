Pháp luật

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng trên 1 sàn điện tử do 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài điều hành

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (SN 1983; quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996; ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (SN 1988; ngụ phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Ba đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên sàn điện tử do bọn chúng lập ra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước.

Cụ thể, khoảng tháng 3-2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam. Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Ngoài ra, các đối tượng này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc).

Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi như quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Khi người dân sập bẫy, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng tỉ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là nạn nhân của "Sàn thương mại điện tử Merry Trade", hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ với Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.

Bắt 343 người Việt Nam ở Campuchia lừa đảo xuyên quốc gia

(NLĐO)- Hơn 400 đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia làm việc qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

"Nghịch tử" thuê người làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo chiếm đoạt tiền

(NLĐO) - Bị cáo còn sử dụng giấy tờ giả ngôi nhà mà bản thân đang ở nhờ để đem đi thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Bắt một TikToker livestream lừa đảo bán hàng

(NLĐO)- Cơ quan công an xác định, Triệu Văn Nam đã livestream, lừa đảo bán hàng, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên cả nước.

không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Trung Quốc sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng
