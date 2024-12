Nhộn nhịp sắm Tết trên thương mại điện tử

Ngày 10-12, khi các siêu thị và cửa hàng truyền thống chỉ vừa bắt đầu khởi động mùa kinh doanh Tết 2025, thì giới kinh doanh online và các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã tăng tốc để "chạy nước rút" thu hút khách hàng. Đặc biệt, dịp khuyến mãi 12-12 - đợt giảm giá lớn cuối cùng của năm - đang khuấy động thị trường mua sắm trực tuyến, tạo nên không khí sôi động và cơ hội săn sale hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Sắm Tết sớm

Chị Thanh Ngân (TP HCM), có gian hàng bánh kẹo, nước ngọt và đồ gia dụng trên các sàn Shopee, TikTokShop, Lazada…, cho biết sức mua hàng Tết đã tăng mạnh từ đầu tháng 11. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp (DN) đã đặt hàng số lượng lớn, như 30 thùng nước ngọt để trang trí cho cây thông Noel, hoặc hơn 100 thùng để tổ chức sự kiện nội bộ và gói quà Tết.

"Vừa rồi, tôi nhập về hơn 300 thùng nước ngọt Coca-Cola chuẩn bị cho dịp Tết nhưng đã bán hết sạch. Kinh tế còn khó khăn, tôi chấp nhận lãi mỏng, tập trung vào bán số lượng lớn để tăng doanh thu.

Hiện tôi chuẩn bị thêm 500 thùng nước ngọt phục vụ cho nhu cầu gói quà và tiệc tùng nhỏ lẻ. Cả đội đang làm việc hết công suất để phục vụ mùa Tết. Ngoài nước ngọt, tôi còn bán bánh kẹo, mì tôm, mứt… với mức giá thấp hơn 5%-10% so với năm ngoái, nhưng chất lượng luôn bảo đảm" - chị Ngân hào hứng chia sẻ.

Ông Bùi Hữu Nghĩa, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Vicolas - chuyên bán trên sàn TMĐT, cho hay công ty ông vừa tung ra bộ sưu tập đi chơi Tết với các sản phẩm như áo dài cách tân, váy và quần.

Những mẫu này có giá cận trung, dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/bộ, giảm 10%-15% so với năm trước và đã thu hút được nhiều khách hàng đặt mua sớm. Đặc biệt, để kích thích nhu cầu mua sắm, Vicolas tặng kèm túi nhỏ xinh cho khách khi mua áo dài.

"Lượng mua hàng hiện nay duy trì ổn định so với các năm trước, chưa có dấu hiệu đột biến. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì sức mua như hiện tại cho thấy nhu cầu mua sắm Tết, nhất là mặt hàng thời trang, vẫn rất cao" - ông Nghĩa lạc quan.

Ông Bùi Đức Thiện, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Erosska, cũng thừa nhận sức mua hàng Tết trên các sàn đã bắt đầu tăng mạnh so với những năm trước dù vẫn chưa thực sự nổi bật.

"Hàng hóa xuyên biên giới vẫn là một thách thức lớn nhưng chúng tôi dần thích nghi và tận dụng lợi thế của DN nội địa. Nhờ đó, Erosska có thể cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt hơn và thấu hiểu nhu cầu khách hàng rõ hơn. Nếu sức mua tiếp tục tăng, chúng tôi dự định đẩy mạnh sản xuất vào cuối năm nay" - chủ hãng thời trang này nói.

Đông đảo nhà bán hàng tham gia sự kiện của TikTok chuẩn bị cho mùa Tết. Ảnh: NGỌC ÁNH

Chưa dám kỳ vọng nhiều

Để tăng sức mua mạnh mẽ hơn, ông Thiện cho biết sẽ bán sản phẩm đang bán chạy cùng những sản phẩm kén khách mua dưới dạng quà tặng hoặc combo, tùy theo giá trị đơn hàng. Dự báo trong đợt Tết, xu hướng khách hàng sẽ vẫn chọn giá rẻ nên công ty đã có chiến lược phù hợp và chương trình khuyến mãi kết hợp với sàn. "Chúng tôi đã xây dựng nhiều phương án dự phòng để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của khách hàng" - ông Thiện nhấn mạnh.

Dù sức mua đang tăng tốt nhưng ông Bùi Hữu Nghĩa vẫn không dám kỳ vọng quá nhiều, không sản xuất thêm vì sợ tồn hàng. "Những mẫu mã áo dài lần này chúng tôi sử dụng chất liệu, kiểu dáng mới, phù hợp với số đông để bán dễ, tiếp cận khách hàng tốt hơn nhưng vẫn tạo được sự khác biệt. Đặc biệt, giá bán cũng sẽ rẻ hơn bình thường" - doanh nhân này nói.

Không chỉ các nhà bán hàng lớn, những cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ trên sàn cũng đang đẩy mạnh các mặt hàng có nhu cầu cao dịp cuối năm như đồ công nghệ, sản phẩm trang trí nhà cửa, đồ thời trang truyền thống, đồ dùng gia đình và cận Tết là quà Tết và thực phẩm ngày Tết.

TikToker Thiện Nhân cho biết Tết này anh tập trung bán các đặc sản như: nem chua Lai Vung, đường thốt nốt, bánh tét Trà Cuôn, khô bò miếng, dừa sáp... từ những nhãn hàng uy tín. Hiện tại, khách hàng đã bắt đầu mua dùng thử trước khi quyết định mua nhiều vào dịp Tết.

Ngày 10-12, tại sự kiện "TikTok SMBs Summit 2024 TET TO THE TOP" do TikTok tổ chức ở TP HCM, ông Hưng Huỳnh, Giám đốc thị trường phụ trách DN vừa và nhỏ TikTok For Business SMB Vietnam, khuyến cáo các nhà bán hàng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để có mùa kinh doanh Tết tốt nhất.

Ông Hưng Huỳnh chỉ ra 4 xu hướng chính cho mùa Tết năm nay là Tết vui, Tết hời (giá hấp dẫn), Tết tiện (để người tiêu dùng có thời gian nghỉ ngơi, chơi Tết) và Tết xanh (nhóm người dùng thích các sản phẩm thân thiện với môi trường). Do đó, các nhà bán hàng cần sản xuất các nội dung liên quan và hàng hóa phù hợp với các xu hướng trên.

Dịp này, TikTok cũng đưa ra nhiều gợi ý cho các gian hàng để tối ưu hóa nội dung, sản phẩm cũng như các khung giờ vàng để có thể tận dụng lượt xem, voucher để tăng tỉ lệ "chốt đơn" của người mua hàng.

Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Phát triển kinh doanh cấp cao Kantar Việt Nam, cho biết người tiêu dùng hiện nay có xu hướng đơn giản hóa những thủ tục ngày Tết, những dịp tụ họp linh đình để dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình hơn. Do đó, quà tặng Tết cần các sản phẩm thiết thực, tốt cho sức khỏe và phù hợp với túi tiền hơn.

Đặc biệt, kênh online đang thu hút nhiều người mua do tính tiện lợi và đa dạng chủng loại mặt hàng. Do đó, các nhà bán hàng cần nắm bắt mọi nhu cầu của khách hàng, từ việc mua sắm sớm cho đến giai đoạn chạy nước rút cận Tết ở cả kênh trực tiếp và online để thúc đẩy doanh số.

Coi chừng mua sắm quá đà! Ngày 12-12, đợt khuyến mãi lớn cuối cùng của năm, các sàn TMĐT đồng loạt tung ưu đãi hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng. TikTok Shop có chương trình ngày đôi mang đến nhiều ưu đãi như voucher giảm giá từ 16%-20%, quà tặng giới hạn cho khách xem livestream. Các streamer nổi tiếng như Hà Linh, Bác sĩ Cung, Quyền Leo Daily tổ chức các phiên livestream đặc biệt với nhiều ưu đãi lớn. Shopee hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia 2024 bằng việc giảm giá lên đến 90% cho nhiều thương hiệu từ ngày 9 đến 15-12. Người mua có cơ hội tham gia chương trình "1 click rinh vé máy bay" để trúng 120 vé máy bay ngày 12-12. Đặc biệt, khách hàng lần đầu mua hàng qua Shopee Video sẽ nhận mã miễn phí vận chuyển, phiếu giảm giá 50% (tối đa 50.000 đồng) và hoàn 10.000 xu. Lazada cũng không kém cạnh với lễ hội mua sắm 12-12. Trong khung giờ vàng từ 20 - 22 giờ ngày 11-12, tất cả khách truy cập ứng dụng sẽ tự động nhận voucher giảm 50.000 đồng. Ngày 12-12, Lazada tung ra "cơn mưa" voucher với mức giảm giá cao nhất đến 1 triệu đồng. Chuyên gia TMĐT Lưu Thanh Phương khuyến cáo người tiêu dùng cần mua sắm thông minh và hiệu quả trong đợt siêu sale sát Tết. Để tránh lãng phí, người dùng nên lập danh sách các món đồ cần thiết trước khi mua sắm. Đồng thời, không nên vội vàng chốt đơn khi thấy giảm giá mạnh mà cần so sánh giá giữa các cửa hàng và các sàn để tìm mức giá tốt nhất. Người mua cũng cần đọc kỹ thông tin về sản phẩm, xuất xứ, hạn sử dụng và chính sách bảo hành để tránh mua phải hàng giả hoặc hàng kém chất lượng.