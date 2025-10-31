Nhu cầu nhân lực đường sắt bùng nổ: "Sinh viên chưa ra trường đã có 1-2 offer"

PGS.TS Nguyễn Tiến Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM (UTH), khẳng định sinh viên theo học ngành này "không lo lắng về việc làm".

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng trường UTH, tình trạng "khát" nhân lực sẽ sớm dẫn đến một thực tế là sinh viên ngành đường sắt có thể nhận được một đến hai lời mời làm việc ngay cả trước khi tốt nghiệp.

Ông cho biết, đây không phải là một suy đoán chủ quan mà là kịch bản đã từng diễn ra tại Trung Quốc trong giai đoạn nước này phát triển bùng nổ mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.





Vì vậy, vấn đề của sinh viên ngành này trong tương lai không phải là lo lắng về việc làm, mà là cần lựa chọn một môi trường đào tạo chất lượng để có thể bắt tay vào công việc ngay và sở hữu năng lực cạnh tranh vượt trội sau khi ra trường.

Để giải quyết bài toán này và đón đầu "cơn khát" nhân lực, UTH đã tập trung vào nhiều giải pháp đồng bộ. Nhà trường đã chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đầu tư mạnh vào các phòng thí nghiệm, thực hành.

Đặc biệt, thế mạnh nổi bật của UTH là chiến lược hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, UTH đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc).

Sự hợp tác này nhận được sự hỗ trợ rất lớn ở cấp bộ ngành và chính phủ, bao gồm Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Nhờ sự hỗ trợ lớn từ các cấp, UTH và Metro Quảng Châu đang tự tin triển khai các kế hoạch hợp tác. Dự kiến trong năm tới, nhà trường sẽ cử nhóm sinh viên đầu tiên sang học tập và thực tập trực tiếp tại tập đoàn Metro Quảng Châu.