Lao động

Những ai được hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp theo Luật Việc làm mới?

T.Yên

(NLĐO) - Luật Việc làm 2025 đã bổ sung các chính sách cụ thể hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

Luật Việc làm mới (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) có nhiều điểm thay đổi, bổ sung đáng chú ý. Trong đó, đã có thêm các chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.

Cụ thể, theo điều 12 của Luật Việc làm 2025, những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ trong công an nhân dân, trí thức trẻ tình nguyện hoặc từng tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được hưởng các chính sách ưu đãi như sau:

- Được hỗ trợ học nghề và đào tạo theo quy định của Chính phủ;

- Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm, phát triển sản xuất hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Được khuyến khích khởi nghiệp và nhận hỗ trợ khởi nghiệp theo chính sách pháp luật hiện hành.

Những ai được hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp theo Luật Việc làm mới? - Ảnh 1.

Luật Việc làm 2025 bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

Luật Việc làm 2013 không có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ mà khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; đồng thời nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ thông qua các hoạt động đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, việc cụ thể hóa chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trong Luật Việc làm 2025 đã thể hiện định hướng dài hạn về phát triển nguồn nhân lực trẻ sau quá trình phục vụ Nhà nước.

Tin liên quan

Nhiều đột phá trong dự thảo Luật Việc làm

Nhiều đột phá trong dự thảo Luật Việc làm

(NLĐO) - Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025 có nhiều điểm mới so với Luật Việc làm 2013.

Luật Việc làm sửa đổi: Người lao động chỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng

(NLĐO) - Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) quy định chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng, không bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng

LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI): Cải thiện mức đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng chưa sát thu nhập thực tế dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động còn thấp

Luật Việc làm hỗ trợ khởi nghiệp nghĩa vụ quân sự trí thức trẻ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
