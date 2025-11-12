Những ai “thoát" bị xử lý hình sự trong vụ kẹo Kera?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Những ai “thoát" bị xử lý hình sự trong vụ kẹo Kera?

Trần Thái

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định họ có hành vi liên quan ở mức độ nhất định trong vụ kẹo Kera nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) là một trong sáu cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs).

Bà Phạm Thị Nhật Lệ nắm giữ 13,66% cổ phần, Trần Chí Tâm nắm giữ 13,67% cổ phần của Công ty Chị Em Rọt.

Người phụ nữ góp vốn, livestream nhưng “thoát" truy tố trong vụ "kẹo Kera" là ai? - Ảnh 1.

Sản phẩm kẹo Kera trong vụ

Trong quá trình hoạt động, Phạm Thị Nhật Lệ được phân công tham gia các phiên livestream bán hàng, cùng nhóm KOL giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng.

Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo rau. Đồng thời, đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn, cùng hoạt động. Sau đó, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập công ty con tên Công ty CP Kera Việt Nam để phân phối kẹo rau. Tuy nhiên, về mặt pháp lý Công ty CP Kera Việt Nam chưa tồn tại. Mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện thông qua Công ty Chị Em Rọt.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm không nằm trong nhóm bị xử lý hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định họ có hành vi liên quan ở mức độ nhất định nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố cùng các bị can trong vụ án "Lừa dối khách hàng".

6 lần livestream Tiktok, hơn 56.000 người sập "bẫy" kẹo Kera 

Cũng theo hồ sơ vụ án, "bí quyết" giúp nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bán được hơn 129.000 hộp kẹo Kera chỉ trong 3 tháng nằm ở niềm tin và sức ảnh hưởng của thần tượng mạng xã hội. 

Cụ thể, họ xây dựng hình ảnh "kẹo rau xanh" bằng những video quay tại "nông trại đạt chuẩn VietGAP", gắn thông điệp: Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tươi, tự nhiên mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn Vietgap; Ai mà không ăn được rau củ quả ấy thì mua cái này bổ sung chất xơ này vitamin này, củ quả dinh dưỡng này; Kẹo chứa tinh chất từ mười loại rau củ quả tươi ngon, cải bó xôi nè, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh; Kẹo này bổ sung chất xơ và dưỡng chất từ nhiều loại rau củ và một người bình thường khó có thể ăn đủ trong một ngày...

Người phụ nữ góp vốn, livestream nhưng “thoát" truy tố trong vụ "kẹo Kera" là ai? - Ảnh 2.

Phạm Thị Nhật Lệ trong một lần livestream bán kẹo Kera

Các video này được đăng tải trên kênh Tiktok của cá nhân: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (tích xanh)", "Hằng Du Mục (tích xanh)", "Phạm Quang Linh" (tích xanh)" và trên facebook "KERA VIETNAM". 

Cũng theo cơ quan chức năng, từ ngày 12-12-2024 đến ngày 16-1-2025, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã 6 lần phát sóng trực tiếp trên kênh tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh với các nội dung như trên. Từ đó, hàng chục nghìn người tin tưởng đặt mua.

Thực tế, kết quả giám định sau đó cho thấy kẹo không hề chứa 10 loại bột rau củ quả như công bố mà lại có sorbitol (chất có thể gây đau bụng, tiêu chảy). Cơ quan tố tụng nhận định, nhóm Thùy Tiên, Quang Linh, Thái Hằng và hai đồng phạm đã thổi phồng công dụng, đưa thông tin gian dối để lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hầu toà vào ngày 19-11

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hầu toà vào ngày 19-11

(NLĐO) - Vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do liên quan nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội.

Audio AI: Hơn 135.000 hộp kẹo Kera được bán ra và hình phạt với hoa hậu Thùy Tiên

(NLĐO) - Bản tin audio do Kiki AI hỗ trợ tổng hợp thông tin chi tiết về vai trò của hoa hậu Thùy Tiên và các cá nhân, tổ chức khác trong vụ án kẹo Kera.

Vụ án kẹo Kera liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Khởi tố hoa hậu Thùy Tiên

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án kẹo rau Kera liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

lừa dối khách hàng tình tiết giảm nhẹ kẹo Kera
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo