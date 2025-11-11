Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hầu toà vào ngày 19-11

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng 2 đồng phạm Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 sắp tới.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Lần lượt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) trong 1 buổi livestream bán kẹo kera - Ảnh: NLĐO

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, đơn vị sở hữu và kinh doanh thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera).

Dù biết rõ sản phẩm có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%/viên), không đủ cơ sở khoa học để khẳng định "một viên kẹo bằng một đĩa rau", song các bị cáo vẫn cho đăng ký bản tự công bố, quay video quảng cáo gian dối về vùng nguyên liệu, công nghệ và công dụng.

Từ tháng 12-2024 đến tháng 3-2025, hơn 56.000 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo, mang lại cho nhóm này doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.