Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hầu toà vào ngày 19-11

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog hầu toà vào ngày 19-11

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do liên quan nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng 2 đồng phạm Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 sắp tới.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

- Ảnh 1.

Lần lượt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) trong 1 buổi livestream bán kẹo kera - Ảnh: NLĐO

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, đơn vị sở hữu và kinh doanh thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera).

Dù biết rõ sản phẩm có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%/viên), không đủ cơ sở khoa học để khẳng định "một viên kẹo bằng một đĩa rau", song các bị cáo vẫn cho đăng ký bản tự công bố, quay video quảng cáo gian dối về vùng nguyên liệu, công nghệ và công dụng.

Từ tháng 12-2024 đến tháng 3-2025, hơn 56.000 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo, mang lại cho nhóm này doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố trong vụ án kẹo rau

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố trong vụ án kẹo rau

(NLĐO)- Cáo trạng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs cùng các đồng phạm đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?

(NLĐO)- Không tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.

Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã lừa dối khách hàng khi sản xuất, buôn bán Kẹo rau củ Kera.

mạng xã hội vùng nguyên liệu lừa dối khách hàng phiên tòa xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên Hằng Du mục Quang Linh Vlogs
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo