Khoa học

Những bí ẩn bủa vây "Xa lộ ngoài hành tinh" ở Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - "Xa lộ ngoài hành tinh" là nơi có các báo cáo về UFO cao nhất nước Mỹ kể từ những năm 1950.

"Xa lộ ngoài hành tinh" là tên của một tuyến đường dài 225 km ở phía Nam trung tâm bang Nevada - Mỹ, gần TP Las Vegas.

Con đường này chạy qua một trong những vùng tối tăm và hoang vắng nhất của Mỹ, nổi tiếng với những thông tin về "cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh". Số báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO) ở đây nhiều hơn bất cứ nơi nào trên khắp nước Mỹ.

Những bí ẩn bủa vây “Xa lộ ngoài hành tinh” ở Mỹ - Ảnh 1.

Biển báo nơi bắt đầu "Xa lộ ngoài hành tinh" ở bang Nevada - Mỹ - Ảnh: CNN

Theo CNN, dư luận chia thành 2 phe. Những người không tin vào các câu chuyện về người ngoài hành tinh cho rằng "UFO" có thể chỉ là máy bay tàng hình siêu cấp từ căn cứ không quân Nellis gần đó.

Họ có lý do để tin như vậy: "Xa lộ ngoài hành tinh" thật ra rất gần Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada và Khu vực 51 (Area 51), một căn cứ tối mật mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thậm chí còn không thừa nhận sự tồn tại của nó cho đến năm 2013.

img
img
img
img

Những điểm dừng chân dọc tuyến đường như trạm xăng, cửa tiệm, khách sạn...với "phong cách ngoài hành tinh"- Ảnh: CNN

Phe còn lại tin vào những tin đồn khó lòng xác thực cũng bủa vây tuyến đường này cũng như Khu vực 51: Một số người từng làm việc tại Khu vực 51 tuyên bố nơi đây là nơi cất giữ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và thậm chí có thể là xác một người ngoài hành tinh đã chết.

Những người khác lại liên kết địa điểm này với một sự kiện năm 1947 gần Roswell, New Mexico, dẫn đến các thuyết âm mưu cho rằng chính phủ Mỹ đã che đậy một tàu vũ trụ ngoài Trái Đất bị rơi.

"Xa lộ ngoài hành tinh" đi qua những đoạn đường rất hoang sơ, hai bên chỉ có cát, xương rồng và cây bách xù. Khô cằn, hoang sơ, chỉ có khoảng 20 sắc thái khác nhau của màu nâu, quanh năm.

Điều này có lẽ làm tăng thêm cảm giác hồi hộp, lo âu của những ai lái xe băng qua tuyến đường này.

Trên tuyến đường cũng có cửa hàng bán những món ăn vặt và vật lưu niệm theo phong cách ngoài hành tinh; cũng như biển báo kết thúc xa lộ ở cuối tuyến đường, nếu bạn đi từ phía Las Vegas.

Tên gọi "Xa lộ ngoài hành tinh" nghe lạ tai nhưng là tên chính thức của tuyến đường, được công nhận từ năm 1996, một phần nhờ vào sự vận động của George Harris, một cựu chiến binh Mỹ và là doanh nhân địa phương.

Trong những năm 1960 và 1970, khi còn phục vụ trong quân đội, ông Harris là thành viên của một nhóm được giao nhiệm vụ phỏng vấn những người báo cáo về việc nhìn thấy người ngoài hành tinh trên khắp đất nước.

Trong vai trò này, ông đã nói chuyện với hơn 5.000 người. Ông cũng từng làm việc bên trong Khu vực 51.

Khi giải ngũ, ông Harris đã mua một mảnh đất ở phía Bắc nơi bắt đầu Xa lộ ngoài hành tinh. Ông xây một nhà tiền chế ở đó và mở Trung tâm Nghiên cứu người ngoài hành tinh vào năm 2000, nơi có một bức tượng người ngoài hành tinh cao 12 mét phía trước.

Những bí ẩn bủa vây “Xa lộ ngoài hành tinh” ở Mỹ - Ảnh 5.

Trung tâm Nghiên cứu người ngoài hành tinh ở bang Nevada - Mỹ - Ảnh: CNN

“Tôi tin vào người ngoài hành tinh, 150 tỉ phần trăm" - ông Harris nói. Ông cũng giải thích rằng niềm tin này đến từ những điều ông đã nhìn thấy bên trong Khu vực 51.

Cựu quân nhân này tiếp lời: “Dù người khác có quan điểm thế nào đi nữa, chúng ta chắc chắn không thể nói rằng chúng ta là loài duy nhất trong vũ trụ”.


Hộp sọ làm lung lay thuyết "loài người bắt nguồn từ châu Phi"

Hộp sọ làm lung lay thuyết "loài người bắt nguồn từ châu Phi"

(NLĐO) - Lịch sử loài người có thể phải viết lại vì phát hiện của một người chăn cừu vào năm 1959.

Những khám phá chấn động về Trái Đất trong năm qua

(NLĐO) - Từ những điều kỳ lạ xảy ra với lõi Trái Đất cho đến sự sống ở nơi "bất khả thi", hành tinh của chúng ta tiếp tục khiến giới khoa học kinh ngạc.

Người Rồng Trung Quốc: Cuộc chiến của các nhà khoa học

(NLĐO) - Năm 2018, một người đàn ông Trung Quốc trước khi qua đời đã tiết lộ về hộp sọ "Người Rồng" được giấu dưới giếng sâu.

tàu vũ trụ ngoài hành tinh Nevada ngoài trái đất khu vực 51
