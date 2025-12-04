HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K+

Minh Khuê

(NLĐO) - K+ đã đầu tư nhiều loạt phim dài tập, phục vụ khán giả của kênh. Các loạt phim này chất lượng cao so với mặt bằng phim dài tập thời điểm đó.

"Mẹ ác ma, cha thiên sứ" - Vũ Ngọc Đãng

Phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, lấy cảm hứng từ sách "Khúc chiến ca của mẹ hổ" - hồi ký của Amy Chua, 49 tuổi, giảng viên trường Luật Yale của Mỹ.

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 1.

"Mẹ ác ma, cha thiên sứ"

Nội dung phim xoay quanh gia đình Tất Thắng và Tấn Lộc cùng con gái nhỏ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã thêm các yếu tố phù hợp văn hóa, thói quen sinh hoạt của người Việt vào phim.

Với cá tính mạnh mẽ, Tất Thắng là một người mẹ luôn yêu cầu khắt khe với con, nghiêm khắc trong cách dạy dỗ, rèn con vào nề nếp. Trong khi đó, Tấn Lộc lại cưng chiều, không muốn gò ép con mà muốn để bé thoải mái phát triển.

Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Công Ninh, Minh Hằng, Huy Anh, Ngân Chi,… và phát sóng trên kênh K+ CINE, độc quyền của Truyền Hình K+, từ cuối năm 2021.

"Trại Hoa Đỏ" - Victor Vũ

Năm 2022, đạo diễn Victor Vũ gây bất ngờ khi công bố làm phim dài tập. Bởi đây là tác phẩm dài đầu tay của anh, sau nhiều năm chỉ làm phim màn ảnh rộng. Tác phẩm có tên "Trại Hoa Đỏ" dài 8 tập, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li, xoay quanh một vụ án mạng ly kỳ ở "Trại Hoa Đỏ".

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 2.

Cảnh trong "Trại Hoa Đỏ"

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 3.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ thời điểm phim ra mắt

Nội dung phim xoay quanh vụ án mạng ly kỳ ở "Trại Hoa Đỏ" - nơi gia tộc họ Quách hưng thịnh một thời từng sinh sống. Theo bước chân nhân vật chính là Vỹ, những âm mưu, sự kiện bí ẩn với nhiều tình tiết và ngã rẽ bất ngờ được hé lộ dần dưới ánh sáng công lý.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ: Trâm Anh, Quốc Huy, Cao Thái Hà, Lê Xuân Tiền... cùng những tên tuổi kỳ cựu như: NSƯT Công Ninh, NSƯT Hạnh Thúy, Thanh Thức, Bảo Ngọc…

Tác phẩm được K+ đầu tư sản xuất với hàng chục tỉ đồng, bối cảnh trải dài từ Bảo Lộc đến Đà Lạt và được chiếu trên kênh K+CINE.

"Bếp trưởng tới!" - Văn Công Viễn

Cũng trong năm 2022, phim sit-com (hài tình huống) khai thác đề tài ẩm thực "Bếp trưởng tới!" do Văn Công Viễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Phương Anh Đào (vai Uyên Thư), Hoàng Trung (vai Kỳ Hải), nghệ sĩ Lê Quốc Nam (bếp trưởng Sơn), NSƯT Mỹ Duyên (madame Lan Lung Linh),… phát trên kênh K+LIFE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 4.

Phim "Bếp trưởng tới!"

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim

Nội dung phim xoay quanh thanh niên trẻ Kỳ Hải với ước mơ cháy bỏng là trở thành bếp trưởng nổi tiếng. Anh đến xin việc tại nhà hàng Saigon d'Or và bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất trong bếp.

Những tưởng khởi đầu suôn sẻ nhưng tại đây Kỳ Hải buộc phải vượt qua nhiều thử thách oái oăm từ vị bếp trưởng tên Sơn 3S khó tính, những đồng nghiệp láu cá và Uyên Thư - cô nàng quản lý nhà hàng từng là đối tượng "tình một đêm" của anh.

"Nhà mình lạ lắm!" - Đinh Tuấn Vũ

"Nhà mình lạ lắm!" là tác phẩm đầu tay ở mảng phim dài tập của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện gia đình đặc biệt của bé Thanh Mỹ (Nhã Uyên đóng). Trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, Thanh Mỹ sống sót nhưng lại mất hết ký ức về gia đình mình - những người xấu số đã ra đi vĩnh viễn.

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 6.

Phim "Nhà mình lạ lắm!"

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 7.

Ngoài hai gương mặt gạo cội của màn ảnh là NSND Trung Anh và NSND Kim Xuân, phim còn quy tụ nhiều diễn viên hai miền Nam - Bắc: Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, Tuấn Tú, Hương Giang, Nhã Uyên, Tuấn Đạt, Lưu Huyền Trang…

Phim lấy bối cảnh miền Bắc với những cảnh quay chính trên Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án phim dài tập thứ 4 được truyền hình K+ đầu tư sản xuất, phát sóng vào năm 2023.

"Tết ở làng Địa ngục" - Trần Hữu Tấn

Phim kinh dị cổ trang "Tết ở làng Địa ngục" được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ nhà văn Thảo Trang.

Tác phẩm do Trần Hữu Tấn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ từ hai miền Bắc - Nam: Quang Tuấn, Võ Tấn Phát, Lan Phương, NSND Ngọc Thư, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Chiều Xuân…

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 8.

Phim "Tết ở làng Địa Ngục"

"Tết ở làng Địa ngục" gồm 12 tập, nội dung xoay quanh những cái chết kỳ dị, man rợ xuất hiện ngày càng nhiều ở làng Địa ngục. Đây là nơi nương náu của hậu duệ một băng cướp từng khét tiếng một thời, gây bao đau thương cho người dân.

Bối cảnh phim quay tại làng Sảo Há ở Hà Giang, kết hợp yếu tố trinh thám và kinh dị tạo ra các tình tiết bí ẩn, gây tò mò.

Đây là tác phẩm do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL, phát sóng năm 2023.

"Đi về phía lửa" - Trần Thanh Huy

Phim dài tập "Đi về phía lửa" do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện, Việt hóa từ loạt phim "Nước mắt của hỏa thần" (Tears On Fire) của Đài Loan (Trung Quốc).

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 9.

Phim "Đi về phía lửa"

Phim xoay quanh cuộc đời 4 người lính trẻ tuổi trong một đội cứu hỏa địa phương gồm Đức Anh (Lãnh Thanh thủ diễn), Minh Long (Trần Ngọc Vàng thủ diễn), Thanh Hà (Hồ Thu Anh thủ diễn), Toàn Thắng (Xuân Phúc thủ diễn). Bên cạnh việc khắc họa những ca cứu hộ, cứu nạn đầy gian nan, "Đi về phía lửa" còn hé lộ cho khán giả nhiều góc khuất nội tâm và những câu chuyện giàu cảm xúc trong đời sống riêng của những người lính cứu hỏa.

"Đi về phía lửa" mang thương hiệu K+ORIGINAL, phát sóng năm 2024.

Ngoài những phim dài tập tự sản xuất, K+ còn phát sóng phim truyền hình "Bác sĩ tha hương" (tên gốc: Hóa ngoại chi y) vào tháng 3-2025.

Những "bom tấn" dài tập từng gây sốt của K - Ảnh 10.

Cảnh trong "Bác sĩ tha hương"

Phim xoay quanh câu chuyện của bác sĩ Phạm Văn Ninh và những người lao động Việt tại Đài Loan (Trung Quốc).

Phim được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Thang Thăng Vinh và đạo diễn Liêu Sĩ Hàm. Ngoài Liên Bỉnh Phát, dàn diễn viên có: Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực…

Ngày 3-12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo về việc dừng cung cấp gói kênh K+ kể từ ngày 1-1-2026. Thông tin gây bất ngờ và tiếc nuối cho khán giả yêu mến phim dài tập, trong đó có những tác phẩm được đầu tư sản xuất, phát trên kênh từ cuối 2021 đến nay.

