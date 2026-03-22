HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Những bước đi ngầm của Mỹ và Iran đằng sau bức màn giao tranh

Huệ Bình

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã bắt đầu thảo luận nội bộ về việc nối lại các cuộc đàm phán với Iran.

Theo các nguồn tin của trang Axios, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner đang tham gia vào quá trình thảo luận để đặt nền móng cho việc khởi động lại tiến trình ngoại giao này.

Sự tham gia của ông Jared Kushner cùng với ông Steve Witkoff cho thấy tầm quan trọng của nỗ lực này.

Hiện các bên trung gian từ Ai Cập, Qatar và Anh đóng vai trò chuyển giao các thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran.

Về phía Tehran, quốc gia này cũng đang cân nhắc nghiêm túc việc quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Iran đã đưa ra những điều kiện tiên quyết rõ ràng. Các yêu cầu của họ, bao gồm: một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, các bảo đảm mang tính ràng buộc rằng xung đột sẽ không tái diễn trong tương lai và các khoản bồi thường cho những tổn thất đã qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định việc bình thường hóa tình hình tại eo biển Hormuz đòi hỏi Mỹ và Israel phải dừng tấn công và cam kết không tái diễn trong tương lai.

Bước đi mới của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool/EPA/Shutterstock

Một trong những điểm mấu chốt có thể giúp phá vỡ thế bế tắc nằm ở các tài sản bị phong tỏa của Iran. Một quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng có không gian để thương lượng về vấn đề này.

Vị quan chức này cho biết: "Iran gọi đó là bồi thường. Có lẽ chúng tôi gọi đó là việc trả lại số tiền bị phong tỏa. Có nhiều cách khác nhau để chúng tôi có thể chau chuốt ngôn từ sao cho giải quyết được những nhu cầu chính trị mà họ cần giải quyết".

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Donald Trump vẫn coi yêu cầu "bồi thường" là một điều không thể chấp nhận

Thông tin về việc đặt nền móng đàm phán xuất hiện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social về việc xem xét "chấm dứt dần" cuộc xung đột. Tính đến ngày 21-3, cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ tư.

Ông Donald Trump viết: "Chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình khi xem xét việc thu hẹp các nỗ lực quân sự to lớn tại Trung Đông liên quan đến Iran".

Dù vậy, các quan chức Mỹ dự báo vẫn sẽ có thêm khoảng 2 đến 3 tuần giao tranh nữa.

Để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, phía Mỹ mong muốn Iran thực hiện 6 cam kết:

- Không phát triển chương trình tên lửa trong 5 năm.

- Chấm dứt việc làm giàu uranium.

- Ngừng hoạt động các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow (những nơi đã bị Mỹ và Israel ném bom năm ngoái).

- Tuân thủ quy trình giám sát nghiêm ngặt từ bên ngoài đối với việc chế tạo và sử dụng máy ly tâm cũng như các thiết bị liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân.

- Ký kết các hiệp ước kiểm soát vũ khí với các nước trong khu vực, bao gồm giới hạn số lượng tên lửa không quá 1.000 quả.

- Không tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen hay Hamas ở Gaza.

Điểm nóng xung đột ngày 22-3: Vì sao Mỹ không nhằm vào quân đội chính quy Iran?

(NLĐO) - Mỹ có khả năng đang kỳ vọng quân đội chính quy Iran sẽ trở thành nguồn lực đối chọi với chính Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo trong tương lai.

Phóng tên lửa vào căn cứ cách 4.000 km, Iran phát tín hiệu nguy hiểm

(NLĐO) – Iran ngầm phát tín hiệu cảnh báo tới một số nước châu Âu bằng màn thị uy phóng tên lửa có tầm bắn vượt xa khỏi phạm vi khu vực Trung Đông.

(NLĐO) - Iran cho biết cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan đã bị Mỹ và Israel tấn công hôm 21-3, nhưng không gây rò rỉ.

Donald Trump Trung Đông Mỹ - Iran Jared Kushner đặc phái viên Steve Witkoff
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo