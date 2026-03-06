HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Những cam kết đầy tâm huyết với cử tri

NHÓM PHÓNG VIÊN

Cử tri đã đóng góp ý kiến và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan việc phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội

Những chương trình hành động, lời hứa trước cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chuyển tải nhiều tâm huyết về xây dựng và thực thi chính sách hướng đến lợi ích của người dân.

Mục tiêu thiết thực

Tại TP HCM ngày 5-3, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM.

Tại hội nghị, sau khi nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã đóng góp ý kiến và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan việc phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, chất lượng đời sống nhân dân…

Đại diện các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã đề cập một số vấn đề cử tri quan tâm. Theo đó, về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, TP HCM đang khuyến khích xanh hóa phương tiện giao thông; tính toán di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô nhằm giảm áp lực môi trường và hạ tầng. Về lĩnh vực y tế, thành phố sẽ chú trọng thực hiện mô hình bác sĩ y tế gia đình và nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh cơ sở, y tế dự phòng.

Đề cập những khó khăn trong tiếp cận nhà ở xã hội của không ít người lao động, theo Bí thư Thành ủy, LĐLĐ TP HCM đã có sáng kiến liên kết với chủ doanh nghiệp - nơi người lao động làm việc - để khấu trừ tiền thuê nhà vào lương. Với các dự án treo, quy hoạch treo, ông Trần Lưu Quang bày tỏ trăn trở và cho biết thành phố đã và đang nỗ lực xử lý. "Chúng tôi hứa với mọi người sẽ tích cực hơn, quyết liệt hơn, giải quyết từng bước để có kết quả tốt hơn" - Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định.

Nỗ lực vì môi trường sống tốt hơn

Trong ngày, nhiều nơi tại TP HCM cũng diễn ra tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phường Phú An, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cùng 8 ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 và số 2. 

Ông Võ Văn Minh cam kết chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; những dự án, công trình vướng mắc kéo dài... Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế vượt trội nhằm phát huy tối đa tiềm năng của thành phố, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Những cam kết đầy tâm huyết với cử tri - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: LÊ VĨNH

Trong khi đó, tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 36 khẳng định thành phố sẽ có chính sách và lộ trình để giải quyết những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

Tinh thần chung là tất cả doanh nghiệp không bảo đảm về môi trường sẽ bị xử lý một cách nghiêm túc.

"TP HCM tiến tới tiếp nhận những doanh nghiệp "thế hệ mới" vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch sẵn. Đây là những doanh nghiệp không gây ô nhiễm môi trường, ít sử dụng lao động, giá trị gia tăng cao, hàm lượng trí thức cao" - ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Góp sức xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình

Cam kết mạnh mẽ, đầy tâm huyết trước những vấn đề sát sườn đời sống cũng được nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các đơn vị bầu cử nêu ra khi tiếp xúc cử tri ngày 5-3.

Ở đơn vị bầu cử số 7, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết sẽ cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM làm cầu nối giữa thành phố với Trung ương trong kiến tạo phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách hiệu quả để thành phố phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới.

Giống như nhiều cử tri, ông Trần Bá Hà, ngụ phường Sài Gòn, bày tỏ vui mừng khi trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đề cập hàng loạt vấn đề cốt lõi. Ông Hà tin tưởng Quốc hội khóa tới sẽ có nhiều khởi sắc và đổi mới.

Ở đơn vị bầu cử số 11, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TP HCM - cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ĐHQG TP HCM trong phục vụ sự phát triển của thành phố và cả nước; phấn đấu xây dựng ĐHQG TP HCM trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á.

Ở đơn vị bầu cử số 8, ý tưởng miễn viện phí cho người điều trị ung thư và bỏ mức trần thanh toán BHYT của ông Phạm Trọng Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Công tác Công đoàn thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - được cử tri đánh giá rất nhân văn... 

Không để cử tri thất vọng

Là ứng cử viên đại biểu HĐND thuộc đơn vị bầu cử số 16, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP HCM - cho biết với vai trò là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, phụ trách lĩnh vực báo chí, ông sẽ tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, lấy ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về chủ trương, chính sách của TP HCM.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan báo chí thúc đẩy những tuyến bài, tạo luồng dư luận đóng góp xây dựng, hoàn thiện các chương trình, chính sách của TP HCM.

"Khi được cử tri tín nhiệm, tôi tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không để cử tri phiền lòng, thất vọng vì đặt niềm tin vào đại biểu HĐND TP HCM" - ông Tăng Hữu Phong nhấn mạnh.


Tin liên quan

Thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Cử tri mong muốn các đại biểu khi được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND TP HCM các cấp sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân

TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*): Những gửi gắm thiết thực

Chăm sóc sức khỏe, nhà ở xã hội, tạo cơ chế thoáng cho doanh nghiệp… là các vấn đề cử tri mong đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tham gia giải quyết tốt nhất

Cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM

(NLĐO) - Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực đại diện cho cử tri, góp phần thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững.

TP HCM bầu cử ĐÔ THỊ NGHĨA TÌNH Cam kết tâm huyết
    Thông báo