Thời sự

Cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM

Huỳnh Như

(NLĐO) - Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực đại diện cho cử tri, góp phần thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững.

Ngày 5-3, tại xã Hưng Long, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 40 đã tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Nếu được cử tri tín nhiệm, bà cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phát huy kinh nghiệm từ 2 nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội để đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo Phó Bí thư Thành Ủy Văn Thị Bạch Tuyết, một trong những trọng tâm là đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế của TPHCM trong các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ và du lịch. Thành phố cũng cần đẩy mạnh các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sẽ tích cực tham gia giám sát việc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó là đề xuất các chính sách phát triển văn hóa, đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kì 2026-2031 tại xã Hưng Long

Ngoài ra, bà cũng quan tâm thúc đẩy phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Về trách nhiệm đại biểu dân cử, bà khẳng định sẽ dành thời gian tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời phản ánh các kiến nghị đến HĐND thành phố và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với cử tri tại hội nghị

Là ứng cử viên nữ, Phó Bí thư Thành Ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sẽ quan tâm thúc đẩy các chính sách bảo vệ phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, công nhân - lao động nhập cư; đồng thời đề xuất các chính sách về nhà ở xã hội, y tế, giáo dục nhằm bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội nghị, cử tri xã Hưng Long nêu nhiều ý kiến liên quan đến quy hoạch, triển khai các dự án lớn, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển hạ tầng dân sinh. Cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại hội nghị

Cử tri Nguyễn Văn Công Hùng (ấp 14) bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân đến các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn gắn bó với cơ sở, theo sát đời sống người dân, từ đó có những đề xuất, quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TPHCM nói chung và địa phương nói riêng" – ông Hùng bày tỏ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 5.

5 ứng cử viên ứng cử HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kì 2026 - 2031

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 6.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết cam kết giám sát các dự án hạ tầng chiến lược TPHCM - Ảnh 7.

Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết

Đơn vị bầu cử số 40 gồm các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh và Hưng Long, với 5 ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu 3 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngoài bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, các ứng cử viên còn có: ông Dương Hoài Bảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giảng viên cao cấp; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; và ông Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri HĐND TPHCM TPHCM Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết
