Thời sự Chính trị

Những cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ

Trọng Quốc - Thành Duy

(NLĐO) – Trong mùa tuyển quân 2026, Quảng Ngãi có nhiều cặp anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, khoác chung màu áo lính.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cùng với thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nhiều câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của tuổi trẻ. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm nay xuất hiện nhiều cặp anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, khoác chung màu áo lính.

Nhiều cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 1.

Xã Tịnh Khê thăm hỏi, động viên hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), hai anh em song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc (22 tuổi) từ nhỏ đã luôn đồng hành trong học tập và cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng), thay vì lựa chọn tìm kiếm việc làm ngay, cả hai quyết định tạm gác lại những dự định riêng để cùng nhau viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với Hạnh và Phúc, môi trường quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện mà còn là ước mơ được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Hình ảnh người lính Cụ Hồ trong các câu chuyện truyền thống gia đình, trong những dịp sinh hoạt đoàn thể ở địa phương đã sớm gieo vào lòng hai anh em khát vọng được cống hiến.

Nhiều cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 2.

Xã Tịnh Khê thăm hỏi, động viên hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Thanh niên Đỗ Tấn Hạnh chia sẻ, sau khi tốt nghiệp, hai anh em xác định nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Được gia đình ủng hộ, động viên, cả hai càng thêm vững tin lên đường. Hạnh bày tỏ mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao của quân đội để trưởng thành hơn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Gia đình Hạnh và Phúc có 3 người con trai. Anh trai lớn Đỗ Tấn Dũng (26 tuổi) từng nhập ngũ năm 2018 tại Lữ đoàn 957 thuộc Vùng 4 Hải quân.

Ông Đỗ Bơi, cha của ba anh em, xúc động: "Hai đứa sinh đôi từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau. Nay đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các con tự nguyện đăng ký, gia đình rất ủng hộ và tự hào. Được góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự của cả gia đình".

Tương tự, tại thôn Tân Hy 2, hai anh em Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường (19 tuổi) cũng cùng viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Nhiều cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 3.

Xã Vạn Tường gặp mặt động viện hai anh em song sinh Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường trước ngày lên đường nhập ngũ

Thanh niên Lâm Hoàng Mạnh chia sẻ: "Hai anh em từ nhỏ đã sống cùng nhau, học cùng trường, làm việc gì cũng có nhau. Nay cùng đăng ký vào bộ đội, đối với em đó là điều rất đặc biệt. Em mong muốn được rèn luyện kỷ cương, tính kỷ luật và sức khỏe để trở thành người bộ đội Cụ Hồ đúng nghĩa".

Theo lãnh đạo các địa phương, việc có nhiều thanh niên, đặc biệt là anh em song sinh, cùng tình nguyện nhập ngũ là tín hiệu đáng mừng trong công tác tuyển quân năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp tại địa phương.

Nhiều cặp anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 4.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cùng đoàn công tác gặp gỡ, động viên hai thanh niên Mạnh và Cường khi có lệnh gọi nhập ngũ

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết trong tổng số thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, địa phương có 37 thanh niên viết đơn tình nguyện; trong đó có nhiều thanh niên đủ điều kiện chính thức tham gia theo diện tự nguyện. Đáng chú ý, có hai anh em sinh đôi cùng viết đơn xin nhập ngũ trong đợt này. Đây là minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của gia đình, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

"Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được địa phương chú trọng, nhất là trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội, gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường. Những tấm gương đi trước, những câu chuyện cụ thể như gia đình anh em cùng nhập ngũ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương", ông Hiền cho biết thêm.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân vào sáng ngày 4-3-2026 cho 3.935 thanh niên tại 9 địa điểm gồm: Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Trung tâm hành chính xã Sơn Tịnh, Trung tâm hành chính xã Bình Sơn; Hội trường chung UBND xã Bờ Y; Quảng trường Kon Tum; Quảng trường Măng Đen; Quảng trường 11/3 (xã Ba Tơ), Sân vận động xã Tư Nghĩa và Quảng trường 8/10 (phường Đức Phổ).


tỉnh Quảng Ngãi Trường Cao đẳng giáo dục truyền thống Tinh thần trách nhiệm lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc Đoàn Công tác nghĩa vụ quân sự
