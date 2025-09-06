HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thanh niên ngoại hình không “chuẩn”, không được gọi nhập ngũ?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9 không được gọi nhập ngũ

Anh Nguyễn Hải Anh (ngụ TP HCM) cho hay anh rất khỏe mạnh nhưng hơi gầy. Anh muốn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng nghe nói những người quá gầy hoặc quá mập sẽ không được gọi nhập ngũ. Anh Hải Anh thắc mắc không biết điều này có đúng không?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên ngoại hình không “chuẩn”, không được gọi nhập ngũ? - Ảnh 1.

Những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9 không được gọi nhập ngũ

Một số điểm sửa đổi tập trung vào điều kiện sức khỏe đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và quy trình tổ chức tuyển quân, giao quân.

Thông tư quy định: "Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9" (điểm c khoản 3 Điều 4).

Về tiêu chuẩn sức khỏe, vẫn giữ nguyên nguyên tắc tuyển chọn công dân đạt loại 1, loại 2 và loại 3 theo Thông tư 105/2023/TT-BQP. Thông tư lần này chỉ rõ: "Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng" (điểm a khoản 3 Điều 4).

Thông tư số 68/2025/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Như vậy, thanh niên có chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9 sẽ không được gọi nhập ngũ.

TP HCM hỗ trợ phí mổ mắt cho thanh niên nhập ngũ ra sao?

TP HCM hỗ trợ phí mổ mắt cho thanh niên nhập ngũ ra sao?

(NLĐO)- TP HCM sẽ hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật mắt cho thanh niên nhập ngũ.

Thanh niên nhập ngũ xét nghiệm dương tính, sau đó âm tính với virus SARS-CoV-2

(NLĐO) - Một thanh niên nhập ngũ tại tỉnh Vĩnh Long về từ Bình Dương được Trung tâm Y tế huyện test nhanh cho kết quả dương tính, nhưng Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm lại thì âm tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 của gần 4.000 thanh niên nhập ngũ ở TP HCM

(NLĐO) - TP HCM đã lấy 5.134 mẫu xét nghiệm Covid-19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 3.840 âm tính, 1.294 đang chờ kết quả.

