Thời sự Chính trị

Những chia sẻ đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ về những điều mà ông trăn trở và lo lắng nhất

Sáng 25-8, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ mới. 

Theo ông Trần Lưu Quang, việc đầu tiên, cần thiết phải làm ngay tại buổi lễ trao quyết định là gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, đến Thường trực Ban Bí thư, đến Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã giao cho ông một nhiệm vụ mới, hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng. 

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cùng Ban Thường vụ Thành ủy.

"Như vậy, đã là 4 năm, 3 tháng, 21 ngày tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để cùng đồng hành với các đồng chí trong sự phát triển của thành phố" - ông Trần Lưu Quang bày tỏ. 

Ông Trần Lưu Quang nói nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM là niềm vui lớn của bản thân, của gia đình và có thể của những nơi mà ông đã từng công tác. 

Những chia sẻ đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ sau khi nhận chức Bí thư Thành ủy TP HCM

"Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần đã nhận nhiệm vụ trước đây, là sự trăn trở và lo lắng. Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố là cực kỳ lớn. Lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố. Sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ về sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp, cho dù là lớn hay nhỏ" - ông Trần Lưu Quang chia sẻ. 

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết điều mà ông trăn trở và lo lắng nhất là việc đội ngũ lãnh đạo TP HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo thành sức mạnh. Ông mong các lãnh đạo TP HCM đừng nghĩ mình ở đâu đến, là người TP HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thay vào đó là hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Theo đó, những ý kiến quý báu này sẽ được cụ thể hóa trong văn kiện, trong chương trình hành động và trong ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Qua đó, giúp cho TP HCM thực hiện được tầm nhìn, khát vọng và mong muốn của tất cả mọi người.

Ông Trần Lưu Quang mong tiếp tục nhận được những ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, động viên, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, của Bộ Chính trị để TP HCM vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP HCM
