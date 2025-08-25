HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU- ĐỒ HOẠ: CHI PHAN

(NLĐO) - Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) và ông Trần Lưu Quang (bên trái), tân Bí thư Thành ủy TP HCM

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 3.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)...

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ông Trần Lưu Quang là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương. Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, sâu sát với cơ sở. "Trên các cương vị công tác luôn có những đóng góp quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - ông Trần Cẩm Tú đánh giá.

Theo ông Trần Cẩm Tú, việc ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị với ông Trần Lưu Quang.

Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TP HCM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Trần Cẩm Tú đề nghị TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đưa TP HCM phát triển hơn nữa.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang:

Tháng 1-2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Từ tháng 7-2015 đến 2-2019: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2016);

Từ tháng 2-2019 đến 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2021);

Từ tháng 5-2021 đến 1-2023: Bí thư Thành ủy Hải Phòng;

Từ tháng 1-2023 đến 8-2024: Phó Thủ tướng Chính phủ;

Từ tháng 8-2024 đến nay: Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);

Tháng 1-2025: được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 4.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Trưởng Khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Trưởng Khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu

(NLĐO)- Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội đàm với Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31-7 đến 2-8

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Rà soát để tháo gỡ vướng mắc quy hoạch bauxite ở Tây Nguyên

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức rà soát và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-7 về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch bauxite.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu 3 đề xuất tại diễn đàn kinh tế quốc tế ở Nga

(NLĐO)- Nhằm gia tăng kết nối và liên kết kinh tế giữa các quốc gia khu vực Á - Âu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra 3 đề xuất tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Peterburg

    Thông báo