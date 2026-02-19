HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu đón năm mới

Huệ Bình tổng hợp (theo NowNews, Women’s Health Mag)

(NLĐO) – Từ đập bát đến... quét bồn cầu, mỗi quốc gia đều có phong tục riêng để đón năm mới rực rỡ.

Hãy cùng trang NowNews, tạp chí Women’s Health Mag tìm hiểu những cách đón năm mới, các "chiêu" cầu may độc đáo ở một số nước trên thế giới.

Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan

Một trong những nghi thức thú vị nhất là "tiền rơi đầy người". Để thực hiện, chúng ta hãy cầm đúng số tiền tượng trưng cho năm mới (ví dụ như ở Đài Loan, năm 2026 là 2.026 Đài tệ) vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Sau đó, hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và tưởng tượng những cơn mưa tiền đang rơi xuống quanh mình. Việc hình dung rõ ràng này được cho là giúp kích hoạt "tài khí", mang lại sự giàu sang phú quý.

Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu - Ảnh 1.

Khám phá ngay những chiêu chuyển vận độc lạ giúp vạn sự hanh thông, đón tài lộc năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Gemini

Bên cạnh việc cầu tài, người dân còn chú trọng việc "hóa tro bụi điều xui rủi".

Tức là người dân thường viết những điều không như ý trong năm cũ hoặc những thói quen xấu muốn từ bỏ (như thức khuya, lười biếng hay lãng phí) lên một tờ giấy, ký tên mình và đốt đi.

Hành động này biểu trưng cho việc cắt đứt quá khứ để bắt đầu một khởi đầu mới sạch sẽ hơn.

Ngoài ra, việc cọ rửa bồn cầu thật sạch và phun nước muối quanh nhà cũng là cách để tẩy trần, loại bỏ những năng lượng tiêu cực còn sót lại.

Đan Mạch

Người Đan Mạch có một cách đón giao thừa rất sôi động.

Họ đứng lên ghế và đồng loạt nhảy xuống đất vào khoảnh khắc đầu năm mới. Hành động này mang ý nghĩa tượng trưng cho việc bước nhảy vọt qua những khó khăn của năm cũ và đáp xuống một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng.

Scotland

Người xông đất ở Scotland cực kỳ quan trọng. Để cả năm được ấm êm, người đầu tiên bước chân vào nhà sau giao thừa nên là một người đàn ông tóc đen.

Người này không được đi tay không mà phải mang theo những món quà tặng: than (đại diện cho sự ấm áp), bánh mì (no đủ), rượu whisky (niềm vui) và tiền xu (tài lộc).

Ireland

Để bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu, người Ireland thường lấy bánh mì khô đập vào tường và cửa ra vào.

Hành động này mang ý nghĩa xua đuổi những linh hồn tiêu cực và bảo đảm rằng năm mới gia đình sẽ luôn no đủ, không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn thức ăn.

Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu - Ảnh 2.

Để bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu trong năm mới, người Ireland thường lấy bánh mì khô đập vào tường và cửa ra vào. Ảnh: YouTube

Thụy Sĩ

Khác với sự cẩn trọng thường thấy, vào đêm giao thừa, người Thụy Sĩ có một niềm tin thú vị rằng việc cố ý làm rơi một muỗng kem xuống sàn nhà sẽ mang lại sự may mắn và thịnh vượng.

Vết kem rơi được coi là biểu tượng của sự dư dả, "tràn trề" trong năm mới.

Ý

Người dân ở một số vùng của Ý, đặc biệt là ở TP Naples, có phong tục khá "mạnh tay" là ném đồ cũ qua cửa sổ.

Từ những chiếc bát đĩa sứt mẻ đến những món nội thất nhỏ không còn dùng đến, tất cả đều được ném ra ngoài như một cách để rũ bỏ những muộn phiền, xui rủi của năm cũ và dọn chỗ cho những điều tốt đẹp hơn sắp đến.

Ngoài ra, họ còn ưu tiên mặc đồ lót màu đỏ vào đêm giao thừa để thu hút tình yêu và sự may mắn.

Hy Lạp

Hành tây đối với người Hy Lạp là biểu tượng của sự tái sinh và tăng trưởng vì chúng có thể tự mọc mầm ngay cả khi không có đất.

Vào ngày đầu năm, các gia đình thường treo củ hành tây trước cửa nhà. Sáng đầu tiên của năm mới, cha mẹ sẽ dùng chính củ hành này để gõ nhẹ lên đầu con cái như một cách truyền năng lượng sống và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu - Ảnh 3.

Dù có thể gây ra mùi hăng khó chịu, nhưng việc treo hành tây bên ngoài cửa nhà được tin là biểu tượng cho sự tái sinh trong năm mới. Ảnh: chaiko - stock.adobe.com

Tây Ban Nha

Tại xứ sở bò tót, khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông vào đêm giao thừa, mỗi người phải ăn hết 12 quả nho theo đúng nhịp chuông.

Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm. Nếu hoàn thành thử thách này trước khi tiếng chuông cuối cùng dứt hẳn, bạn sẽ có một năm mới tràn đầy may mắn và thành công.

Nga

Người Nga có một nghi thức thực hiện điều ước khá đặc biệt. Đó là họ viết ước nguyện của mình lên một mẩu giấy nhỏ, sau đó đốt mẩu giấy đó thành tro.

Phần tro này được hòa vào ly rượu champagne và phải uống hết ngay khi tiếng chuông giao thừa vang lên. Nếu hoàn thành trước hồi chuông cuối cùng, điều ước được tin là sẽ trở thành hiện thực.

Estonia

Tại Estonia, nếu muốn có sức mạnh của nhiều người trong năm mới, bạn phải ăn thật nhiều.

Theo truyền thống, người dân sẽ cố gắng ăn từ 7, 9 đến 12 bữa trong ngày đầu năm mới. Những con số này được coi là con số may mắn, bảo đảm một cuộc sống no ấm và tràn đầy năng lượng cho suốt 365 ngày tiếp theo.

Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu - Ảnh 4.

Cầm vali rỗng chạy quanh khu phố nếu bạn muốn năm mới được đi du lịch nhiều nơi. Ảnh: TikTok

Ecuador và Colombia

Ở các nước này, nếu chúng ta bắt gặp ai đó cầm một chiếc vali rỗng chạy quanh khu phố vào lúc nửa đêm, đừng quá ngạc nhiên.

Đây là nghi thức dành cho những người yêu du lịch. Họ tin rằng việc chạy cùng vali sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội xuất ngoại và những chuyến hành trình thú vị trong năm mới.

Brazil

Người dân thường đổ ra các bãi biển vào đêm giao thừa, mặc trang phục màu trắng để cầu nguyện cho hòa bình.

Đặc biệt, họ sẽ thực hiện nghi thức nhảy qua 7 con sóng. Với mỗi lần nhảy, họ lại đưa ra một điều ước cho tương lai. Người ta tin rằng sóng biển sẽ cuốn trôi mọi ưu phiền và mang lại sức mạnh mới cho tâm hồn.


Tin liên quan

Rải hơn 300 tỉ đồng lên bàn, nhân viên đếm được bao nhiêu thưởng Tết bấy nhiêu

(NLĐO) - Một công ty ở Hà Nam, Trung Quốc đã thưởng Tết với tổng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (hơn 339 tỉ đồng). Điều đặc biệt khiến sự kiện thưởng Tết của công ty này được chú ý không chỉ ở số tiền mà còn ở cách thưởng.

Những góc nhà gợi Tết

Điều quan trọng nhất khi dọn dẹp, bài trí nhà cửa dịp Tết không nằm ở việc mua sắm thêm, mà ở cách giữ cho không gian sống gọn gàng, sáng sủa và có hơi ấm.

Ký ức văn hóa Tết qua sách thiếu nhi

"Tết Ngựa yêu thương" là cuốn sách Tết thứ tư liên tiếp của Cánh Cam Books sau 4 năm bền bỉ theo đuổi dòng sách Tết dành cho thiếu nhi.

độc lạ đón năm mới Phong tục đón tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo