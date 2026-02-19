Những "chiêu" khai vận độc lạ từ Á sang Âu đón năm mới

Hãy cùng trang NowNews, tạp chí Women’s Health Mag tìm hiểu những cách đón năm mới, các "chiêu" cầu may độc đáo ở một số nước trên thế giới.

Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan

Một trong những nghi thức thú vị nhất là "tiền rơi đầy người". Để thực hiện, chúng ta hãy cầm đúng số tiền tượng trưng cho năm mới (ví dụ như ở Đài Loan, năm 2026 là 2.026 Đài tệ) vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Sau đó, hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và tưởng tượng những cơn mưa tiền đang rơi xuống quanh mình. Việc hình dung rõ ràng này được cho là giúp kích hoạt "tài khí", mang lại sự giàu sang phú quý.

Khám phá ngay những chiêu chuyển vận độc lạ giúp vạn sự hanh thông, đón tài lộc năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Gemini

Bên cạnh việc cầu tài, người dân còn chú trọng việc "hóa tro bụi điều xui rủi".

Tức là người dân thường viết những điều không như ý trong năm cũ hoặc những thói quen xấu muốn từ bỏ (như thức khuya, lười biếng hay lãng phí) lên một tờ giấy, ký tên mình và đốt đi.

Hành động này biểu trưng cho việc cắt đứt quá khứ để bắt đầu một khởi đầu mới sạch sẽ hơn.

Ngoài ra, việc cọ rửa bồn cầu thật sạch và phun nước muối quanh nhà cũng là cách để tẩy trần, loại bỏ những năng lượng tiêu cực còn sót lại.

Đan Mạch

Người Đan Mạch có một cách đón giao thừa rất sôi động.

Họ đứng lên ghế và đồng loạt nhảy xuống đất vào khoảnh khắc đầu năm mới. Hành động này mang ý nghĩa tượng trưng cho việc bước nhảy vọt qua những khó khăn của năm cũ và đáp xuống một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng.

Scotland

Người xông đất ở Scotland cực kỳ quan trọng. Để cả năm được ấm êm, người đầu tiên bước chân vào nhà sau giao thừa nên là một người đàn ông tóc đen.

Người này không được đi tay không mà phải mang theo những món quà tặng: than (đại diện cho sự ấm áp), bánh mì (no đủ), rượu whisky (niềm vui) và tiền xu (tài lộc).

Ireland

Để bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu, người Ireland thường lấy bánh mì khô đập vào tường và cửa ra vào.

Hành động này mang ý nghĩa xua đuổi những linh hồn tiêu cực và bảo đảm rằng năm mới gia đình sẽ luôn no đủ, không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn thức ăn.

Để bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu trong năm mới, người Ireland thường lấy bánh mì khô đập vào tường và cửa ra vào. Ảnh: YouTube

Thụy Sĩ

Khác với sự cẩn trọng thường thấy, vào đêm giao thừa, người Thụy Sĩ có một niềm tin thú vị rằng việc cố ý làm rơi một muỗng kem xuống sàn nhà sẽ mang lại sự may mắn và thịnh vượng.

Vết kem rơi được coi là biểu tượng của sự dư dả, "tràn trề" trong năm mới.

Ý

Người dân ở một số vùng của Ý, đặc biệt là ở TP Naples, có phong tục khá "mạnh tay" là ném đồ cũ qua cửa sổ.

Từ những chiếc bát đĩa sứt mẻ đến những món nội thất nhỏ không còn dùng đến, tất cả đều được ném ra ngoài như một cách để rũ bỏ những muộn phiền, xui rủi của năm cũ và dọn chỗ cho những điều tốt đẹp hơn sắp đến.

Ngoài ra, họ còn ưu tiên mặc đồ lót màu đỏ vào đêm giao thừa để thu hút tình yêu và sự may mắn.

Hy Lạp

Hành tây đối với người Hy Lạp là biểu tượng của sự tái sinh và tăng trưởng vì chúng có thể tự mọc mầm ngay cả khi không có đất.

Vào ngày đầu năm, các gia đình thường treo củ hành tây trước cửa nhà. Sáng đầu tiên của năm mới, cha mẹ sẽ dùng chính củ hành này để gõ nhẹ lên đầu con cái như một cách truyền năng lượng sống và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Dù có thể gây ra mùi hăng khó chịu, nhưng việc treo hành tây bên ngoài cửa nhà được tin là biểu tượng cho sự tái sinh trong năm mới. Ảnh: chaiko - stock.adobe.com

Tây Ban Nha

Tại xứ sở bò tót, khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông vào đêm giao thừa, mỗi người phải ăn hết 12 quả nho theo đúng nhịp chuông.

Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm. Nếu hoàn thành thử thách này trước khi tiếng chuông cuối cùng dứt hẳn, bạn sẽ có một năm mới tràn đầy may mắn và thành công.

Nga

Người Nga có một nghi thức thực hiện điều ước khá đặc biệt. Đó là họ viết ước nguyện của mình lên một mẩu giấy nhỏ, sau đó đốt mẩu giấy đó thành tro.

Phần tro này được hòa vào ly rượu champagne và phải uống hết ngay khi tiếng chuông giao thừa vang lên. Nếu hoàn thành trước hồi chuông cuối cùng, điều ước được tin là sẽ trở thành hiện thực.

Estonia

Tại Estonia, nếu muốn có sức mạnh của nhiều người trong năm mới, bạn phải ăn thật nhiều.

Theo truyền thống, người dân sẽ cố gắng ăn từ 7, 9 đến 12 bữa trong ngày đầu năm mới. Những con số này được coi là con số may mắn, bảo đảm một cuộc sống no ấm và tràn đầy năng lượng cho suốt 365 ngày tiếp theo.

Cầm vali rỗng chạy quanh khu phố nếu bạn muốn năm mới được đi du lịch nhiều nơi. Ảnh: TikTok

Ecuador và Colombia

Ở các nước này, nếu chúng ta bắt gặp ai đó cầm một chiếc vali rỗng chạy quanh khu phố vào lúc nửa đêm, đừng quá ngạc nhiên.

Đây là nghi thức dành cho những người yêu du lịch. Họ tin rằng việc chạy cùng vali sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội xuất ngoại và những chuyến hành trình thú vị trong năm mới.

Brazil

Người dân thường đổ ra các bãi biển vào đêm giao thừa, mặc trang phục màu trắng để cầu nguyện cho hòa bình.

Đặc biệt, họ sẽ thực hiện nghi thức nhảy qua 7 con sóng. Với mỗi lần nhảy, họ lại đưa ra một điều ước cho tương lai. Người ta tin rằng sóng biển sẽ cuốn trôi mọi ưu phiền và mang lại sức mạnh mới cho tâm hồn.



