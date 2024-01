Những chuyến xe 0 đồng

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Hồ Văn Hưng, công nhân (CN) Công ty TNHH Nidec Servo (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM), cùng vợ đi mua sắm quà Tết để chuẩn bị cho chuyến về quê (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) ăn Tết cùng gia đình. Năm nay, cả gia đình anh sẽ về quê trên chuyến xe nghĩa tình do Công đoàn công ty tổ chức.



Không gì hơn được đón giao thừa ở quê

Năm qua, do công việc bấp bênh nên vợ chồng anh dự định sẽ ở lại TP ăn Tết. Do vậy, khi Công đoàn cơ sở thông tin có chương trình "Tấm vé nghĩa tình", anh mạnh dạn đăng ký cho 3 thành viên trong gia đình. Được phê duyệt, vợ chồng anh rất vui. "Nếu đi xe khách, gia đình tôi sẽ phải mất vài triệu đồng tiền vé, còn đi xe do Công đoàn tổ chức, tôi vừa tiết kiệm được chi phí vừa đỡ chen chân xếp hàng mua vé" - anh Hưng vui vẻ nói.

Thông tin về chương trình, ông Phạm Đình Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam, cho biết năm nay Công đoàn công ty tổ chức 7 chuyến xe cho khoảng 250 CN về các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc. CN được hỗ trợ 90% vé ngồi, 80% vé giường nằm, riêng con CN dưới 6 tuổi miễn phí. Qua 10 năm tổ chức, chương trình đã đưa gần 5.000 CN được về quê đón Tết.

Năm nay, Công ty CP Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) tiếp tục tổ chức xe giường nằm chất lượng cao đưa rước người lao động (NLĐ) về quê ăn Tết. Dự kiến có 10 chuyến xe đưa khoảng 350 CN về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Bà Trần Thị Kiều Oanh, Giám đốc Nhân sự Công ty CP Sài Gòn Food, cho biết năm 2023, dù đối mặt với nhiều thử thách nhưng ban giám đốc công ty vẫn nỗ lực bảo đảm việc làm và duy trì phúc lợi cho hơn 2.000 lao động và chương trình "Tấm vé nghĩa tình" là điểm nhấn.

Ngay khi công ty triển khai chương trình, nữ CN Phạm Thị Thanh Tâm lập tức đăng ký. Chị tâm sự: "Năm nào tôi cũng chỉ mong đến ngày được về quê trên chuyến xe nghĩa tình do công ty tổ chức. Việc công ty duy trì chương trình ý nghĩa này trong bối cảnh khó khiến chúng tôi cảm kích. Không gì hơn được đón giao thừa ở quê".

Công nhân Công ty TNHH Nidec Servo về quê trên những chuyến xe nghĩa tình do Công đoàn tổ chức vào năm 2023. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cũng là cách tri ân

Để CN không phải chạy đôn chạy đáo lo vé xe mỗi dịp Tết đến, nhiều năm qua Công ty TNHH Thái Sơn S.P (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã chủ động tổ chức xe đưa họ về quê ăn Tết. Năm nay cũng vậy, tính đến thời điểm này, đã có 110 CN và người thân đăng ký về quê trên chuyến xe 0 đồng do ban giám đốc và Công đoàn cơ sở tổ chức.

Theo bà Châu Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Công đoàn công ty, công ty có nhà máy tại TP Thủ Đức, TP HCM và tỉnh Bình Thuận nên sẽ tổ chức xe đưa CN về quê theo 2 hướng về miền Trung (từ tỉnh Ninh Thuận đến Thừa Thiên - Huế) và miền Tây (gồm các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và TP Cần Thơ). CN được miễn phí vé xe còn người thân được đài thọ 50% tiền vé.

"Công ty không giới hạn số lượng đăng ký nhưng năm nay số lượng CN đăng ký ít hơn mọi năm do nhiều CN quyết định không về quê hoặc chọn phương tiện di chuyển khác. Với khoảng 110 người đăng ký, công ty sẽ tổ chức 3 xe đưa họ về quê, dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 3-2 (tức 24 tháng chạp) và đón CN trở lại TP vào trước 16-2 (tức mùng 7 tháng giêng)" - bà Liên cho hay.

Tết năm nay, Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân (quận Bình Tân) cũng sẽ tiếp tục tổ chức chuyến xe đưa CN sinh sống ở 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về quê sum họp gia đình. Dự kiến, chiều 28 tháng chạp, 10 chuyến xe sẽ đồng loạt lăn bánh đưa hơn 400 CN về quê, tất thảy đều được miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết cứ Tết đến là giá vé tàu, xe lại tăng chóng mặt khiến CN ngao ngán. Vì vậy, để CN toàn tâm toàn ý làm việc đến ngày cuối cùng, công ty quyết định sẽ tổ chức xe đưa họ về quê miễn phí. Đây cũng là cách doanh nghiệp tri ân họ sau một năm làm việc vất vả. 90% CN, NLĐ quê ở các tỉnh miền Tây nên công ty chỉ tổ chức tuyến xe về khu vực này. Với những ai có nhu cầu đăng ký cho người thân về cùng, công ty sẽ thu giá vé ở mức 100.000 đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 50 triệu đồng.

"Năm nay, dù rất khó khăn do đơn hàng giảm song ban giám đốc luôn nỗ lực tạo công ăn việc làm ổn định cho CN. Dịp Tết, cùng với việc tổ chức xe đưa CN về quê, công ty cũng lo thưởng Tết chu đáo (thưởng một tháng lương thực lãnh cộng với khoản thưởng thành tích theo hệ số) đồng thời tặng quà và tổ chức liên hoan cuối năm để cảm ơn CN" - ông Thắm nói.

Hỗ trợ 40.000 vé xe cho CN về quê đón Tết Thực hiện chương trình "Tấm vé nghĩa tình" năm 2024, LĐLĐ TP HCM đã phân công Công đoàn các KCX-CN TP tổ chức chương trình "Chuyến tàu mùa xuân", hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình đoàn viên tiêu biểu trong lao động và hoạt động Công đoàn, có nhu cầu về quê đón Tết, ưu tiên các hộ gia đình có quê từ tỉnh Bình Định trở ra Hà Nội. LĐLĐ TP Thủ Đức, Công đoàn Viên chức TP; Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn tổ chức trao tặng gần 6.000 vé xe cho NLĐ khó khăn. Ngoài ra, LĐLĐ TP phối hợp Thành Đoàn tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân", tặng 1.000 vé cho đoàn viên có quê tại các tỉnh từ miền Trung trở ra Bắc. Dự kiến, các cấp Công đoàn và các doanh nghiệp toàn TP sẽ hỗ trợ 40.000 vé để CN về quê đón Tết, với tổng kinh phí 22 tỉ đồng.