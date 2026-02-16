HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Những chuyến xe Tết trên đường tỉnh 830

Bài và ảnh: Hải Đường

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, dọc theo tuyến đường tỉnh (ĐT) 830 nối liền Bến Lức và Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), những chuyến xe chở hàng hối hả ngược xuôi.

Trong không khí rộn ràng ấy, Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 không chỉ dốc sức bảo đảm giao thông thông suốt mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, đồng hành với sự phát triển của địa phương.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 830 và ĐT 824 là một trong những công trình trọng điểm theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), đóng vai trò "xương sống" kết nối hạ tầng giao thông khu vực. Với chiều dài hơn 24 km, tuyến ĐT 830 sở hữu vị trí chiến lược khi giao thoa trực tiếp với Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, hướng về TP HCM và tỏa đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

Khởi công năm 2016, chính thức đưa vào vận hành từ tháng 6-2018 với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, tuyến đường 8 làn xe này đã làm thay đổi diện mạo hạ tầng khu vực. Từ một cung đường cũ hẹp, ĐT 830 trở thành đại lộ thênh thang, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo động lực cho các khu công nghiệp bứt phá.

Những chuyến xe Tết trên đường tỉnh 830 - Ảnh 1.

Theo hợp đồng BOT đã ký kết, mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ được điều chỉnh tăng 3 năm một lần vào các năm 2020 và 2023. Tuy nhiên, trước những tác động của đại dịch COVID-19 cùng tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường, UBND tỉnh Tây Ninh và nhà đầu tư đã tạm hoãn lộ trình tăng phí trong nhiều năm. Đây là quyết định mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ rủi ro để giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp (DN) vận tải trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đến nay, khi nhịp sống kinh tế - xã hội đã hồi phục mạnh mẽ và đi vào ổn định, việc điều chỉnh mức thu phí theo quyết định của UBND tỉnh là bước đi cần thiết để bảo đảm phương án tài chính, rút ngắn thời gian hoàn vốn từ 19 năm còn 17 năm 7 tháng. Cụ thể, mức phí mới áp dụng cho nhóm 1 (xe dưới 12 ghế, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng) là 30.000 đồng/lượt; nhóm 2 (xe từ 12-30 ghế, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn) là 50.000 đồng/lượt; nhóm 3 (xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn) 60.000 đồng/lượt; nhóm 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, container 20 feet) 95.000 đồng/lượt và nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, container 40 feet) là 175.000 đồng/lượt.

Dù điều chỉnh giá vé nhưng tinh thần "vì người dân" vẫn luôn được Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 đặt lên hàng đầu khi tiếp tục miễn phí hoàn toàn đối với phương tiện của người dân sinh sống trong khu vực dự án. Với những DN có trụ sở chính nằm trên tuyến đường, xe đưa đón công nhân và xe buýt, công ty áp dụng chính sách giảm phí thông qua vé tháng, vé quý để hỗ trợ tối đa hoạt động sản xuất, an sinh xã hội.

Trong những ngày xuân Bính Ngọ, ĐT 830 không chỉ là nơi điều tiết giao thông mà còn là điểm tựa tin cậy cho những chuyến xe an toàn. "Chúng tôi xem việc phục vụ người dân lưu thông êm thuận, an toàn là món quà Tết ý nghĩa nhất. Kính chúc quý khách hàng, các đối tác DN và bà con một năm mới an khang - thịnh vượng - vạn sự như ý" - đại diện Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 bày tỏ.

Sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của DN chính là nhịp cầu bền vững nhất, để tuyến đường BOT 830 mãi là con đường của niềm tin và sự phát triển.


