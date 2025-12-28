HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM vào mùa xe Tết

Ngọc Quý

(NLĐO) - Cận Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các bến xe, nhà ga tại TPHCM tăng chuyến, bán vé sớm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Cận Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các đầu mối vận tải lớn tại TPHCM đang gấp rút triển khai phương án tăng cường phương tiện, bán vé sớm và siết chặt công tác điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng cao của người dân.

Tết Dương lịch 2026, một bến xe TPHCM dự kiến tăng 50% lượng khách - Ảnh 1.

Bến xe Miền Đông, cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo khách và xe sẽ tăng mạnh vào hai ngày 30 và 31-12-2025

Vận động doanh nghiệp giữ ổn định giá cước

Tại Bến xe Miền Đông mới, kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán được triển khai trong 20 ngày, với quy mô xe và chỗ ngồi tăng khoảng 4–5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 ngày trước Tết, bến dự kiến tổ chức hơn 4.500 lượt xe, phục vụ trên 108.000 lượt khách. Sau Tết, lưu lượng giảm nhưng vẫn duy trì gần 3.400 lượt xe để đáp ứng nhu cầu quay lại thành phố. 

Tổng cộng cả đợt cao điểm, bến dự kiến đón hơn 164.000 lượt hành khách với gần 294.000 chỗ ngồi.

Đại diện bến xe cho biết, do lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 thay đổi, từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026 sẽ có khoảng 1.725 lượt xe, phục vụ khoảng 29.000 lượt khách, tăng 10–15% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Một số tuyến đường dài và khu vực trọng điểm như Quảng Ngãi – các tỉnh phía Bắc, Gia Lai – Đắk Lắk, Khánh Hòa – Lâm Đồng và một số tuyến nội tỉnh TPHCM được phép điều chỉnh phụ thu Tết 40–60%, nhưng đơn vị quản lý vẫn vận động doanh nghiệp giữ ổn định giá cước nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân.

Tết Dương lịch 2026, một bến xe TPHCM dự kiến tăng 50% lượng khách - Ảnh 2.

Riêng chiều 31-12, tại Bến xe Miền Đông sản lượng có thể đạt 9.600 lượt hành khách với gần 501 lượt xe xuất bến, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025

Sôi động

Ở Bến xe Miền Đông (bến cũ), ông Nguyễn Văn Khang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bến xe Miền Đông, cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo khách và xe sẽ tăng mạnh vào hai ngày 30 và 31-12-2025. Bến đã chuẩn bị phương án tăng cường xe để kịp thời phục vụ hành khách. 

Riêng chiều 31-12, sản lượng có thể đạt 9.600 lượt hành khách với gần 501 lượt xe xuất bến, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025. 

Cao điểm Tết Nguyên đán dự kiến rơi vào 22–28 tháng Chạp, với tổng số chuyến xe tăng 5–6% so với năm trước, tập trung chủ yếu trong 10 ngày trước Tết. Các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu kê khai, niêm yết giá vé đúng quy định, chỉ áp dụng phụ thu Tết trên một số tuyến được phép và bán vé trực tiếp lẫn trực tuyến.

Tết Dương lịch 2026, một bến xe TPHCM dự kiến tăng 50% lượng khách - Ảnh 3.

Tại Bến xe Miền Tây, nhịp độ hoạt động dịp Tết cũng được dự báo sôi động hơn năm trước. Số chuyến xe trong cao điểm Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch dự kiến tăng hơn 5%

Tại Bến xe Miền Tây, nhịp độ hoạt động dịp Tết cũng được dự báo sôi động hơn năm trước. Số chuyến xe trong cao điểm Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch dự kiến tăng hơn 5%, trong khi lượng hành khách xuất bến tăng trên 15% so với cùng kỳ. 

Riêng hai ngày 31-12 và 1-1-2026, dự kiến có 2.770 chuyến xe, phục vụ hơn 60.000 lượt hành khách.

7 chuyến tàu Bắc - Nam xuất phát từ TPHCM ngày 1-1-2026

Ngành đường sắt vẫn là lựa chọn ổn định cho người dân trong dịp Tết, với nhiều tuyến còn dồi dào vé.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết các chuyến đi Nha Trang, Phan Thiết, Phú Yên, Diêu Trì vẫn còn nhiều chỗ, đồng thời duy trì đầy đủ các kênh bán vé cho khách lẻ, khách đoàn, qua ứng dụng và tổng đài.

Riêng ngày 1-1-2026, ngành tổ chức 7 chuyến tàu xuất phát từ TPHCM, gồm các tuyến Bắc – Nam và các chuyến đi Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang. Giá vé dịp Tết Dương lịch nhìn chung ổn định, không biến động so với ngày thường.

Tết nguyên đán nhu cầu đi lại tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch bến xe Miền Đông
