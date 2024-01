Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 15-1

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị trung lập cổ phiếu BAF của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam với giá mục tiêu 29.200 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong năm 2024 có thể tăng 5% so với cùng kỳ khi tình hình kinh tế dần phục hồi. Do đó dự báo giá heo hơi trong năm 2024 lên mức 56.400 đồng/kg, cải thiện 5% so với cùng kỳ năm trước.

VND kỳ vọng doanh thu của BAF cải thiện lần lượt 6,9% và 7,8% so với cùng kỳ trong giai đoạn năm 2024-2025.

Bên cạnh đó, VND dự phóng biên lợi nhuận gộp của BAF tăng lên mức 8,5%, 10,7%, 11,7% tương đương các năm 2023 - 2024 - 2025 dựa trên kỳ vọng giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2024.

Biến động cổ phiếu BAF 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 25.600 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

VND cho biết chi phí xây dựng trang trại của BAF chủ yếu đến từ vay nợ dài hạn. Với mục tiêu tổng đàn heo tăng trưởng kép 40,6% trong giai đoạn năm 2023-2026 phải cần một khoản vay lớn. Theo đó, chi phí lãi vay cao sẽ gây áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận ròng trong giai đoạn 2023-2025.

Trên cơ sở đó, VND khuyến nghị trung lập cổ phiếu BAF với giá mục tiêu 29.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu C4G của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 với giá mục tiêu 14.000 đồng/cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, C4G ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.788 tỉ đồng và 103 tỉ đồng, giảm 4,8% và 6% so với cùng kỳ.

Theo Mirae Asset, dự án sân bay Long Thành là trọng điểm trong cơ cấu doanh thu C4G những năm tới khi doanh nghiệp này thuộc liên danh trúng gói thầu số 4.6, với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng. Đây là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dư án thành phần 3 và đã được khởi công vào tháng 8-2023.

Bên cạnh đó, một số hợp đồng thi công lớn khác như Vành đai 3 - TP HCM (Tổng giá trị 1.417 tỉ đồng), Vành đai 4 - Hà Nội (tổng giá trị 890 tỉ đồng), Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tổng giá trị 2.992 tỉ đồng).

Biến động cổ phiếu C4G 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 11.600 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Ngày 25-11-2023, Liên danh của C4G tiếp tục trúng đầu thầu dự án nâng cấp Quốc Lộ 14B (tổng giá trị hơn 788 tỉ đồng).

Mirae Asset dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của C4G năm 2023 ở mức 2.672 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 176 tỉ, giảm 2% và tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Năm 2024 dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của C4G lần lượt đạt 3.313 tỉ đồng và 292 tỉ đồng, tăng 24% và 66% so với cùng kỳ.

Dựa vào đó, Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu C4G với giá mục tiêu 14.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap khuyến nghị mua cổ phiếu BMI của Tổng Công ty CP Bảo Minh với giá mục tiêu 26.800 đồng/cổ phiếu.

Vietcap cho biết điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh năm 2023-2024-2025 lần lượt là 3,6% - 8,8% - 4% và giảm P/B mục tiêu xuống 1,15 lần so với 1,3 lần trong dự báo trước đây.

Sự điều chỉnh giảm này dựa trên mức giảm 27,9% trong dự báo tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lớn hơn so với mức tăng 6,2% trong dự báo thu nhập tài chính ròng.

Biến động cổ phiếu BMI 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 21.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Vietcap dự phóng Bảo Minh sẽ trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 4,7%) trong 3 năm tới.

Trên cơ sở đó, Vietcap vẫn khuyến nghị mua cổ phiếu BMI nhưng hạ giá mục tiêu xuống còn 26.800 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)