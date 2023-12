Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 21-12

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Giá hiện tại của POW là 11.300 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cho cổ phiếu này của năm 2024 là 15.300 đồng.



Để đạt giá mục tiêu này, công ty chứng khoán đã bao gồm việc dự án Nhơn Trạch 3 vận hành tháng 11-2024 và Nhơn Trạch 4 là tháng 5-2025. Trong đó, NT3 và 4 đóng góp 9% vào đà tăng của cổ phiếu này.

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận thuần của POW lần lượt đạt 30.752 tỉ đồng (+9%) và 1.326 tỉ đồng (-36% so với năm ngoái). Những con số này củ yếu do hoạt động sản xuất bị gián đoạn do trong năm vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 thực hiện đại tu. Nhóm thủy điện gồm có Hủa Na và Đakđrinh có biên gộp cao nhưng sản lượng phát điện thấp.

Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận thuần dự kiến sẽ tích cực hơn khi tăng lần lượt là 17% và 88% nhờ sản lượng điện tăng, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ các nhà máy Vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 hoạt động ổn định trở lại, không thực hiện đại tu. Ghi nhận doanh thu tỷ giá 155 tỉ đồng từ Nhơn Trạch 2 và chi phí lãi vay giảm 15% với môi trường lãi suất hạ nhiệt…

Dù vậy, rủi ro là Nhà máy Vũng Áng 1 sử dụng lượng than nhập khẩu nhiều hơn sẽ khiến máy móc dễ gặp sự cố hơn, gây gián đoạn sản xuất. Rủi ro thiếu khí đột ngột ảnh hưởng đến nhà máy Nhơn Trạch 1, 2 và Cà Mau 1, 2.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá triển vọng tích cực đối với cổ phiếu LHG của Công ty cổ phần Long Hậu. Giá cổ phiếu LHG là 29.300 đồng.

Dù kết thúc quý III/2023, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt giảm mạnh 62,1% và lợi nhuận sau thuế giảm 61,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do LHG không ghi nhận doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu.

Đổi lại, LHG duy trì cơ cấu nguồn vốn lành mạnh, tổng nợ vay cuối quý III đạt 183 tỷ đồng, tỉ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức thấp. LHG có các dự án hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai như Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – Giai đoạn 2, Khu công nghiệp An Định tại Vĩnh Long 200 ha.

Thị trường chứng khoán tiếp tục đi ngang. Nhiều cổ phiếu biến động trong vùng hẹp. Ảnh tư liệu

Cổ phiếu ở vùng định giá hấp dẫn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng quy trình pháp lý sẽ cải thiện nhanh trong 2024 sau khi các quy hoạch, Luật mới đã được thông qua. Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1 còn trống khoảng 35% diện tích với giá thuê khoảng 200 USD dự kiến sẽ đem về lượng tiền mặt lớn cho LHG… Ngoài ra, cổ phiếu của doanh nghiệp này đang được giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn so với trung bình 3 năm trở lại.



Một cổ phiếu bất động sản Khu công nghiệp khác được chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị tích cực là KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Giá cổ phiếu của KBC đang được giao dịch là 31.500 đồng.

Dù quý III, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 99% so với cùng kỳ nhưng triển vọng lớn. Trong nửa đầu năm, KBC đã mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 2.400 tỉ đồng góp phần giúp tài chính ổn định. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức thấp 0,2 lần.

Cổ phiếu KBC được đánh giá triển vọng tích cực nhờ xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI của các công ty công nghệ lớn như Foxconn , Intel từ Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Doanh nghiệp này cũng tích cực trong việc phát triển quỹ đất ở Long An, sẽ hỗ trợ động lực tăng trưởng dài hạn cho KBC. Lợi nhuận trong năm 2024 sẽ được hỗ trợ bởi các khu công nghiệp Tân Phú Trung và Nam Sơn Hạp Lĩnh… nằm ở các tỉnh thu hút mạnh FDI.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).