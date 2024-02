Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 22-2

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng Á Châu. Cổ phiếu ACB đang được giao dịch ở mức 27.700 đồng.



Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 16.075 tỉ đồng (+17% so với cùng kỳ), cao hơn 3% so với dự báo gần nhất của công ty chứng khoán.

Cuối năm ngoái, tỉ lệ nợ xấu của ACB ở mức 1,21%, cao hơn so với mức 0,74% cuối năm trước, song vẫn là một trong những ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành. Nợ nhóm 2 tiếp tục giảm 13,3% so với quý liền trước. Cũng trong năm ngoái, ACB đã sử dụng hơn 1.287 tỉ đồng để xử lý nợ xấu; tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 91,2%.

Chứng khoán MBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 31.600 đồng, dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt 16% trong năm 2024 và 15% trong năm 2025. Biên lãi ròng NIM sẽ được duy trì quanh mức 4-4,1%, cao hơn so với ngoái. Dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán đóng cửa ngày 21-2 ở quanh mốc 1.230 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước

Dòng cổ phiếu ngân hàng liên tục "dậy sóng" thời gian gần đây, góp phần đưa VN-Index từ vùng 1.100 điểm lên quanh 1.230 điểm kết phiên giao dịch ngày 21-2.

Một cổ phiếu ngân hàng khác cũng được chứng khoán MBS khuyến nghị mua vào là TCB của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam. Cổ phiếu TCB đang được giao dịch ở mức 39.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của TCB là 18.191 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ nhưng cao hơn so với dự báo gần nhất của công ty chứng khoán. Tỉ lệ nợ xấu đến cuối năm ngoái của ngân hàng này ở mức 1,2%, cao hơn so với cuối năm 2022 nhưng khả quan hơn so với dự báo của chứng khoán MBS trước đây.

Trong năm 2023, TCB đã sử dụng hơn 2.668 tỷ đồng để xử lý nợ xấu (+290% so với cùng kỳ); tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 102% tại thời điểm cuối năm 2023, cải thiện hơn so với các quý trước.

Chứng khoán MBS khuyến nghị mua vào cổ phiếu TCB với tiềm năng 12 tháng tăng lên 44.800 đồng, dựa trên trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt hơn 20% trong năm 2024 và giảm xuống mức 17,5% trong năm 2025. Biên lãi ròng NIM sẽ được duy trì quanh mức 4,3 - 4,4%, tương đương với mức trước COVID-19. Dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm, đặc biệt các khoản vay liên quan đến bất động sản nhằm kích cầu mảng cho vay này.

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần Lizen với giá hợp lý năm 2024 là 16.000 đồng. Giá hiện tại của LCG là 13.200 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh của LCG kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2024 nhờ các vấn đề khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng đã được giải quyết hoàn toàn trong 2 năm vừa qua. Chính phủ tiếp tục chủ trương đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2024.

LCG sở hữu lượng đơn hàng (backlog) có giá trị lớn 5.652 tỉ đồng, gấp 3-4 lần quy mô giai đoạn 2017 - 2022, dự kiến bàn giao trong 2 năm tới. Trong đó, 3 dự án lớn nhất là cao tốc Vũng Áng - Bùng, Nha Trang Vân Phong và Vành đai 4 đã được khởi công. Công ty trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp này đang được định giá ở vùng hợp lý và chứng khoán BSC kỳ vọng LCG bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong giai đoạn 2 năm tới.

Trong năm 2024, dự báo LCG ghi nhận doanh thu thuần khoảng hơn 3.300 tỉ đồng, tăng 63% so với năm trước chủ yếu nhờ ghi nhận ở các dự án sẽ triển khai. Biên lợi nhuận các mảng xây lắp hạ tầng; năng lượng tái tạo, công nghiệp dự kiến tăng so với năm trước.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).