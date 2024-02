Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 19-2

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 31.200 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, Hòa Phát đã ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 34.400 tỉ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và 2.970 tỉ đồng (tăng 48% so với quý trước và đánh dấu kết quả kinh doanh tốt nhất trong 6 quý gần đây).

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG lần lượt đạt 120.360 tỉ đồng (giảm 15,9% so với cùng kỳ) và 6.800 tỉ đồng(giảm 19,4% so với cùng kỳ), hoàn thành 79% và 85% kế hoạch của công ty.

SSI kỳ vọng giá thép sẽ tăng nhẹ do áp lực từ nguồn cung toàn cầu giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá thép sẽ khó tăng mạnh trong năm 2024 do sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn chậm, đồng thời việc giá thép và biên lợi nhuận so với chi phí nguyên liệu tăng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc quay trở lại.

Biến động cổ phiếu HPG 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 28.600 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Trong năm 2024, SSI dự báo lợi nhuận ròng của HPG ở mức 11.200 tỉ đồng, tương ứng tăng 64% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi cả về sản lượng tiêu thụ và giá thép.

Về dài hạn, SSI kỳ vọng lợi nhuận của HPG sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình trên 30%/năm trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2027.



Trên cơ sở đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 31.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu NTL của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm với giá mục tiêu 41.500 đồng/cổ phiếu.

Theo Mirae Asset, NTL thuộc nhóm doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) có quy mô vốn hóa vừa và nhỏ với quy mô tổng tài sản cuối 2023 hơn 2.000 tỉ đồng, tuy nhiên năng lực phát triển dự án của NTL được đánh giá cao trong nhóm các DN BĐS phía Bắc.

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của NTL gắn liền với Dự án Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 (38,95 ha tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), đến cuối năm 2023, công ty đã chính thức mở bán dự án khu đô thị tại các phường Cao thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, quy mô 23 ha tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gọi tắt là Dự án Bãi Muối.

Biến động cổ phiếu NTL 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 31.600 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Dự án trên đã mang lại hơn 462 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 cho NTL. Dự án hiện còn 516 tỉ đồng giá trị tồn kho, giảm hơn 240 tỉ đồng so với đầu năm.

Năm 2024, trên cơ sở tiếp tục kinh doanh dự án Bãi Muối, Mirae Asset kỳ vọng NTL sẽ ghi nhận doanh thu 1.000 tỉ đồng và lợi nhuận 500 tỉ đồng.

Một trong những điểm khác biệt của NTL so với phần lớn các DN BĐS khác là ưu tiên chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trong giai đoạn từ 2019 – 2023, NTL có mức chi cổ tức bình quân là 25% (2.500đ/cổ phiếu) bằng tiền.

Dựa vào đó, Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu NTL với giá mục tiêu 41.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap khuyến nghị khả quan cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long với giá mục tiêu 43.300 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, doanh số bán hàng của NLG đạt 4.000 tỉ đồng và vượt dự báo của Vietcap trước đó là 2.800 tỉ đồng.

Biến động cổ phiếu NLG 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 39.300 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Vietcap kỳ vọng doanh số bán hàng của NLG sẽ hồi phục mạnh trong năm 2024, đạt mức 5.600 tỉ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%.

Theo đó, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của NLG sẽ tăng 13% so với cùng kỳ, lên 549 tỉ đồng.

Từ yếu tố trên, VCSC khuyến nghị khả quan cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 43.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).