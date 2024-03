Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 22-3

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, sau nhiều năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, HSG đã quay trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt cho niên độ tài chính 2023 với tỉ lệ 5% trên mệnh giá.

Tại cuộc họp mới đây, ban lãnh đạo HSG đặt mục tiêu lợi nhuận ròng trong nửa đầu niên độ tài chính 2024 đạt khoảng 400 tỉ đồng, so với mức lỗ 424 tỉ đồng trong nửa đầu niên độ tài chính 2023.

Theo đó, lợi nhuận ròng của HSG có thể đạt 300 tỉ đồng trong quý I/2024, tăng gần 190% so với quý trước và 20% so với cùng kỳ nhờ đơn hàng xuất khẩu với giá cao hơn.

Theo SSI, HSG vẫn đang thận trọng về biên lợi nhuận trong quý tiếp theo do giá HRC trong khu vực đã điều chỉnh trong khoảng 7%-10% trong 2 tháng gần đây. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 70.000 tấn/tháng trong quý II so với khoảng 80.000 tấn/tháng trong những tháng gần đây. Do đó, SSI cho rằng kế hoạch lợi nhuận ròng 400-500 tỉ đồng cho năm nay chỉ là kịch bản tối thiểu.

Do đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu PVT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí với giá mục tiêu 34.850 đồng/cổ phiếu.

Theo PHS, trong giai đoạn năm 2022 – 2023, PVT đã tích cực mua thêm 10 tàu (9 tàu chở dầu/ hóa chất và 1 tàu LPG), góp phần đánh dấu năm 2023 là năm kỉ lục mua tàu mới.

Theo BIMCO - Hiệp hội vận tải tàu biển quốc tế lớn nhất thế giới (đại diện cho 62% tổng năng lực vận tải biển), nhu cầu vận tải tàu chở dầu thô được dự báo sẽ tăng 7% và 2,5% vào năm 2024 – 2025 trong khi nguồn cung chỉ có khả năng tăng nhẹ lần lượt 0,6% và 1,1% tương ứng.

PHS cho biết xung đột giữa Nga và Ukraine đã cơ bản thay đổi hoàn toàn dòng chảy năng lượng toàn thế giới, khiến dòng chảy năng lượng sẽ phải được vận chuyển xa hơn và qua nhiều trung gian hơn. Cùng với đó, các sự kiện gần đây ở biển Đỏ và việc Nato bỏ ngỏ khả năng đưa quân vào Ukraine sẽ là những yếu tố giữ giá cước vận tải biển duy trì ở mức hiện nay.

Trong năm 2024, PHS dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT lần lượt đạt 11.627 tỉ đồng và 1.413 tỉ đồng, tăng 21,7% và 15,7% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, PHS khuyến nghị mua cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 34.850 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với giá mục tiêu 132.200 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của DGC yếu hơn kỳ vọng ban đầu của KBSV do giá bán hồi phục chậm.

Cụ thể, doanh thu giảm 33% so với cùng kỳ do tăng trưởng mảng axit photphoric nhiệt (TPA) không đủ bù đắp cho sụt giảm từ các mảng truyền thống là phốt pho vàng, WPA và phân bón các loại. Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 35% (năm 2022 ở mức 47%).

KBSV dự báo nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn toàn cầu đã chạm đáy trong giai đoạn quý II/2023 và sẽ có dư địa hồi phục trong năm 2024 từ mức nền thấp, giúp cải thiện giá phốt pho vàng và TPA.

KBSV hạ dự phóng doanh thu đóng góp từ dự án Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn trong năm 2025 xuống 600 tỉ đồng với giả định dự án hoàn thành trong đầu quý III/2025 và đạt công suất tối đa trong quý IV/2025.

Và trong năm 2026, kỳ vọng dự án trên sẽ đóng góp khoảng 2.400 tỉ đồng doanh thu và 480 tỉ đồng lợi nhuận gộp, tương đương 15,2% tổng doanh thu và 12,7% tổng lợi nhuận gộp của DGC.

Dựa vào các yếu tố trên, KBSV khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 132.200 đồng/cổ phiếu.

