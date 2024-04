Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 24-4

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế giới số với giá mục tiêu 70.400 đồng/cổ phiếu.

Theo MBS, xu hướng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào trong công việc và học tập sẽ là yếu tố thúc đẩy chu kỳ thay thế sản phẩm công nghệ mới của người tiêu dùng.

Dựa trên mức nền tiêu thụ thấp của năm 2023, kết hợp với kỳ vọng vào sự phục hồi của ICT-CE vào nửa cuối năm 2024 cùng động lực phát triển ở thị trường cung cấp thiết bị bảo hộ lao động trong trung hạn, doanh thu của DGW giai đoạn 2024-2025 dự báo có thể đạt mức tăng lần lượt là 16% và 21% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn 2024-2025, MBS dự báo doanh thu của DGW có thể tăng trưởng 16% và 21% so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận ròng ghi nhận mức tăng trưởng 39% và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, MBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 70.400 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 55.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam với giá mục tiêu 81.900 đồng/cổ phiếu.

Theo MBS, GAS có thể gặp rủi ro thiếu khí lớn trong năm 2024 do các mỏ khí giá rẻ đang khai thác có dấu hiệu cạn kiệt, các mỏ khí mới chưa kịp triển khai và chỉ có thể ghi nhận dòng khí đầu tiên kể từ năm 2026.

Ước tính sản lượng khí khô năm 2024-2025 của GAS lần lượt giảm 10,8% và 2% so với cùng kỳ.

MBS cho rằng sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng của GAS sẽ chưa tăng mạnh trong 2024 khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 có thể chậm tiến độ và sẽ hoạt động lần lượt kể từ quý I/2025 và quý IV/2025.

MBS dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024 của GAS sẽ giảm 2,8% so với cùng kỳ do thiếu khí nhưng sẽ tăng 6,7% trong 2025 do tỉ trọng đóng góp của LNG cải thiện.

Tuy nhiên, giá dầu năm 2025 dự báo sẽ lên mức 83 USD/thùng (từ 80 USD/thùng trước đó) do vấn đề nguồn cung thắt chặt có thể kéo dài. Giá dầu cao có thể hỗ trợ giá bán khí của GAS.

Trên cơ sở đó, MBS khuyến nghị trung lập cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 81.900 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 74.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT với giá mục tiêu 125.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, FPT đạt doanh thu 14.093 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.534 tỉ đồng, tăng 21% và 20% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục đóng góp chính vào tốc độ tăng trưởng của FPT với doanh thu đạt 6.999 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Agriseco cho biết trong quý I, FPT đã trúng thầu 15 dự án quy mô trên 5 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Chiến lược mua bán và sáp nhập, mở rộng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ giúp doanh số kí mới của FPT tại thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 mới đây, FPT đã chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ.

Đồng thời duy trì chính sách trả cổ tức năm 2024 với tiền mặt là 20% và cổ phiếu 15%. FPT sẽ trả cổ tức tiền mặt 10% còn lại của năm 2023 trong quý 2/2024.

Do đó, Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 125.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 112.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).