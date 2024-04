Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 25-4

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Giá cổ phiếu IDC hiện tại là 53.300 đồng, giá mục tiêu của cổ phiếu này là 55.500 đồng.



Đối với mảng khu công nghiệp (KCN), kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục tăng, giá cho thuê tăng trưởng 5%/năm, qua đó giúp doanh thu đạt 3.591 tỉ đồng (+9%) trong năm 2024 và 3.854 tỉ đồng (+7%) vào năm 2025.

Dự phóng doanh thu từ mảng năng lượng của IDICO cũng tăng lần lượt 16% và 12% trong giai đoạn này nhờ trạm biến áp Hựu Thạnh giai đoạn 1 vận hành 100% công suất vào năm 2024 và giai đoạn 2 phát điện vào năm 2025. Doanh thu sản xuất điện đạt 608 tỉ đồng, tăng 19% trong năm nay do hiện tượng El Nino được dự báo kết thúc vào cuốiq quý II/2024.

Với triển vọng khả quan ở các mảng kinh doanh cốt lõi, dự báo doanh thu của IDICO có thể đạt 8.410 tỉ đồng, tăng 16% và lợi nhuận ròng có thể đạt mức 1.665 tỉ đồng tăng 19% năm nay.

Năm 2024, IDC dự kiến trả cổ tức bằng tiền tỉ lệ 40%. Dù vậy, do giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây và đã phản ánh triển vọng kinh doanh sắp tới của doanh nghiệp nên MBS chỉ khuyến nghị trung lập.

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR). Giá cổ phiếu GVR hiện là 29.500 đồng.

Trong năm 2023, dự án Nam Tân Uyên 3 đã được giao đất và Hiệp Thạnh 1 được phê duyệt đầu tư. Điều này sẽ giúp cho doanh thu của GVR tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Tập đoàn cũng quyết định thoái vốn 8 công ty và dự thu về hơn 400 tỉ đồng nếu các thương vụ hoàn tất. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận của công ty trong năm nay.

Với triển vọng lạc quan, dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GVR trong năm 2024 lần lượt tăng 16% và tăng 45,4%. Biên lợi nhuận được cải thiện từ mức 22% lên 27%, trong đó giá bán cao su trung bình tăng mạnh hơn 16%. Ngành gỗ phục hồi giúp ghi nhận lợi nhuận trở lại từ công ty liên kết. Chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 18% ở mức 565 tỉ đồng.

Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS) dự phóng ước đạt ở mức 956 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá P/E đạt 28,9x cao hơn mức trung bình 5 năm của doanh nghiệp. Công ty chứng khoán đánh giá khả quan với GVR bởi giá cao su kỳ vọng phục hồi mạnh khi nhu cầu của ngành lốp xe tăng trưởng; sở hữu quỹ đất rộng giúp giữ lợi thế cho việc phát triển khu công nghiệp.

Một cổ phiếu khác được chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR). Giá cổ phiếu PHR hiện là 56.000 đồng.

Ở mảng cao su, theo Tổng cục Hải quan, tính đến 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su tăng mạnh đạt 607,3 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 14,3% về trị giá so với cùng kỳ. Giá cao su thiên nhiên trung bình đã tăng 21% so với đầu năm do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng. Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của PHR sẽ được hưởng lợi nhờ giá cao su tăng.

Đối với mảng khu công nghiệp, diện tích cho thuê KCN Tân Bình đã lấp đầy, hiện PHR sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý cho KCN Tân Lập 1 (201 ha) dự kiến sẽ triển khai vào năm 2025. Ngoài ra, PHR sở hữu quỹ đất chờ chuyển đổi lớn từ các dự án KCN và các cụm công nghiệp. Kỳ vọng sẽ là chìa khóa thúc đẩy mảng KCN của PHR trong tương lai.

Năm 2024, dự phóng doanh thu của PHR tăng 11% và lãi ròng giảm 28%. Ước tính EPS dự kiến cho năm nay đạt 3.201 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức định giá P/E ở mức 16,7 lần.

Cổ phiếu PHR được đánh giá tích cực nhờ triển vọng phục hồi nhờ giá cao su tăng và mức nền thấp của năm ngoái. Ước tính PHR sở hữu hơn 3.000 ha đất chờ chuyển đổi KCN theo quy hoạch tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).